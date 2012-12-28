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Общество
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вчера, 17:24
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В пруду Опытной станции — замор рыбы
Причину гибели рыбы выясняют экологи.
«Огромное количество мертвой рыбы скопилось вдоль всего берега. Запах ужасный. Помогите разобраться, пожалуйста», — говорится в обращении в редакцию.
Как сообщили GOROD48 в областной прокуратуре, контролирующие органы в лице экологов уже занимаются ситуацией. Природоохранная прокуратура пока не вмешивалась.
«Жалобы были, забор рыбы визуально подтвержден, готовим информацию в органы прокуратуры для инициирования проверочных мероприятий», — рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Липецкой области.
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