В пруду Опытной станции — замор рыбы

Причину гибели рыбы выясняют экологи.

Липчане жалуются на замор рыбы в пруду на Опытной станции.«Огромное количество мертвой рыбы скопилось вдоль всего берега. Запах ужасный. Помогите разобраться, пожалуйста», — говорится в обращении в редакцию.Как сообщили GOROD48 в областной прокуратуре, контролирующие органы в лице экологов уже занимаются ситуацией. Природоохранная прокуратура пока не вмешивалась.«Жалобы были, забор рыбы визуально подтвержден, готовим информацию в органы прокуратуры для инициирования проверочных мероприятий», — рассказали GOROD48 в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Липецкой области.