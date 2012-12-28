Реализацию кадровых программ в регионе взяли под контроль парламентарии

Совет представительных органов при Липецком областном Совете обсудил социально-экономическое развитие муниципалитетов, в том числе реализацию региональных и государственных кадровых программ.



Совет, который собрался в Задонске, объединил руководителей муниципальных советов депутатов и областных парламентариев. Его провели спикер облсовета Владимир Сериков и сенатор Максим Кавджарадзе.О том, как развивается Задонский округ, рассказал руководитель муниципалитета Алексей Щедров. На вопрос Владимира Серикова, где будете брать людей, для реализации инвестпроектов, глава округа ответил, что кадры для аграрной отрасли готовят в районных колледжах.— За хорошими ребятами работодатели можно сказать стоят в очередь, — сообщил Алексей Щедров. – В Задонске открыли медкласс, надеемся, что многие выпускники его после окончания вузов вернутся к нам. Задонск врачами укомплектован почти полностью. Ещё 6 медиков ждём по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в ближайшее время. По развитию туризма плотно сотрудничаем с университетами Липецка и Ельца. Летом трудоустраиваем подростков на хорошие зарплаты в сферу гостеприимства.О реализации земских программ в области рассказали профильные министры. Так, в сферу образования благодаря программе «Земский учитель» за пять последних лет пришли 17 педагогов. По программе «Земский работник культуры» в регионе только в прошлом году трудоустроено 36 человек. «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекли в областные медучреждения 616 специалистов.Как решается кадровая проблема благодаря региональным программам и губернаторским полутора миллионам, рассказали председатели Советов депутатов Лебедянского, Липецкого и Грязинского округов. Было отмечено, что есть в некоторых муниципалитетах есть проблемы с предоставлением жилья. Требует проработки также механизм закрепления новых специалистов на селе.— По программе «Земский работник культуры» в округе в 2025 году принято на работу два человека. Каждый получил по 1 миллиону рублей. По медицинским программам закрыли многие вакансии в районной больнице, — рассказала глава грязинского Совета Людмила Кузнецова.— Мы всегда друг с другом сверяем часы, учимся у передовиков, стараемся избежать ошибок, —сказала председатель Липецкого горсовета депутатов Евгения Фрай. – Впечатляют темпы развития Задонского округа. Для себя многое почерпнули.— Темы, поднятые на нынешнем Совете, очень важные, — считает сенатор Совета Федерации Максим Кавджарадзе. — Это и социально-экономическое развитие муниципалитетов, и привлечение инвестиций, молодых квалифицированных кадров. Но важно - как, на каких условиях привлекать специалистов в область. Нам надо сделать всё для максимально благоприятного существования людей в регионе.Спикер облсовета Владимир Сериков предложил депутатам контролировать реализацию кадровых программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Земский работник культуры». А на следующем собрании Совета представительных органов обсудить их динамику.— Хочется услышать от региональных профильных министров не только доклады, но и предложения. А нам с коллегами надо подумать, как мы — законодатели можем быть полезны в этом вопросе, — резюмировал Владимир Сериков.