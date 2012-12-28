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Общество
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сегодня, 12:03
Реализацию кадровых программ в регионе взяли под контроль парламентарии
Совет представительных органов при Липецком областном Совете обсудил социально-экономическое развитие муниципалитетов, в том числе реализацию региональных и государственных кадровых программ.
О том, как развивается Задонский округ, рассказал руководитель муниципалитета Алексей Щедров. На вопрос Владимира Серикова, где будете брать людей, для реализации инвестпроектов, глава округа ответил, что кадры для аграрной отрасли готовят в районных колледжах.
— За хорошими ребятами работодатели можно сказать стоят в очередь, — сообщил Алексей Щедров. – В Задонске открыли медкласс, надеемся, что многие выпускники его после окончания вузов вернутся к нам. Задонск врачами укомплектован почти полностью. Ещё 6 медиков ждём по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в ближайшее время. По развитию туризма плотно сотрудничаем с университетами Липецка и Ельца. Летом трудоустраиваем подростков на хорошие зарплаты в сферу гостеприимства.
О реализации земских программ в области рассказали профильные министры. Так, в сферу образования благодаря программе «Земский учитель» за пять последних лет пришли 17 педагогов. По программе «Земский работник культуры» в регионе только в прошлом году трудоустроено 36 человек. «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекли в областные медучреждения 616 специалистов.
Как решается кадровая проблема благодаря региональным программам и губернаторским полутора миллионам, рассказали председатели Советов депутатов Лебедянского, Липецкого и Грязинского округов. Было отмечено, что есть в некоторых муниципалитетах есть проблемы с предоставлением жилья. Требует проработки также механизм закрепления новых специалистов на селе.
— По программе «Земский работник культуры» в округе в 2025 году принято на работу два человека. Каждый получил по 1 миллиону рублей. По медицинским программам закрыли многие вакансии в районной больнице, — рассказала глава грязинского Совета Людмила Кузнецова.
— Мы всегда друг с другом сверяем часы, учимся у передовиков, стараемся избежать ошибок, —сказала председатель Липецкого горсовета депутатов Евгения Фрай. – Впечатляют темпы развития Задонского округа. Для себя многое почерпнули.
— Темы, поднятые на нынешнем Совете, очень важные, — считает сенатор Совета Федерации Максим Кавджарадзе. — Это и социально-экономическое развитие муниципалитетов, и привлечение инвестиций, молодых квалифицированных кадров. Но важно - как, на каких условиях привлекать специалистов в область. Нам надо сделать всё для максимально благоприятного существования людей в регионе.
Спикер облсовета Владимир Сериков предложил депутатам контролировать реализацию кадровых программ «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земский учитель», «Земский работник культуры». А на следующем собрании Совета представительных органов обсудить их динамику.
— Хочется услышать от региональных профильных министров не только доклады, но и предложения. А нам с коллегами надо подумать, как мы — законодатели можем быть полезны в этом вопросе, — резюмировал Владимир Сериков.
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