Более 300 девятиклассников сегодня сдают ОГЭ

Продолжаются резервные дни итоговой аттестации.





Напомним, для поступления в колледжи и техникумы в Липецкой области девятиклассникам нужно сдать ОГЭ по двум учебным предметам: русскому языку и математике.

Более 300 девятиклассников Липецкой области сегодня сдают экзамен по математике в резервный период.«Резервные дни государственной итоговой аттестации предусмотрены для тех, кто не смог сдать экзамен в основной период по уважительным причинам. Экзамен по математике является одним из двух обязательных предметов, необходимых для получения аттестата об основном общем образовании. В регионе организовано 13 пунктов проведения экзамена в образовательных организациях. Результаты экзамена станут известны не позднее 7 июля», – сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области.ОГЭ по математике состоит из двух частей и 25 заданий. Продолжительность экзамена составляет 3 часа 55 минут, с собой можно взять линейку для построения чертежей и справочные материалы, содержащие основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования.