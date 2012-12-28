Добрососедство: дворовый праздник и общение с депутатом сблизили жителей Сиреневого проезда
Добрососедство: дворовый праздник и общение с депутатом сблизили жителей Сиреневого проезда
В мире
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30 минут назад
Первую в мире сумку из кожи с ДНК тираннозавра выставили на аукцион
"Это изделие представляет собой поразительный диалог между доисторической эпохой, которую мы изучаем, и возможностями, открытыми современной наукой", – заявил итальянский ученый-палеонтолог Якопо Бриано.
Ученые создали кожу хищника в лаборатории на основе ДНК, восстановленной по останкам динозавра. Авангардный бренд Enfin Leve изготовил из этого материала аксессуар темно-бирюзового цвета размером 26 на 18 см.
По оценкам экспертов, стоимость сумки составляет от 300 до 500 тыс. евро (25-41 млн рублей).
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