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«Недопоставка — 500 тонн»: в Липецкой области могут ввести схему с продажей бензина по четности номеров
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Общество
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вчера, 15:49
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В Липецке выстраиваются гигантские очереди к АЗС
У водителей рождаются разные версии.
«Люди раньше ночью приезжали, там по часу постояли, заправились, а теперь повсюду очереди», — комментирует один из водителей.
Напомним, сегодня оперштаб Липецкой области обсудит схему продажи топлива по чётности первых цифр госномеров и дней недели.
«Речь идёт о следующей схеме: по чётным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечётным дням – с 1, 3, 5, 7 или 9», — рассказал о схеме губернатор Игорь Артамонов.
Кроме того, заканчивается разработка системы, которая позволит информировать жителей области о наличии топлива на заправках.
Продажа топлива по чётности уже убавила очереди за бензином в Орловской области. Эту же меру вводят в Нижегородской области.
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