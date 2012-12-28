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6670
вчера, 15:49
49

В Липецке выстраиваются гигантские очереди к АЗС

У водителей рождаются разные версии.

В социальных сетях публикуются видео гигантских очередей к заправкам. Комментарии к ним разные, кто относится с понимаем, кто с раздражением, кто-то говорит, что топливные компании закрывают АЗС с трех часов ночи до семи утра.

«Люди раньше ночью приезжали, там по часу постояли, заправились, а теперь повсюду очереди», — комментирует один из водителей.

Напомним, сегодня оперштаб Липецкой области обсудит схему продажи топлива по чётности первых цифр госномеров и дней недели.

«Речь идёт о следующей схеме: по чётным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечётным дням – с 1, 3, 5, 7 или 9», — рассказал о схеме губернатор Игорь Артамонов.

Кроме того, заканчивается разработка системы, которая позволит информировать жителей области о наличии топлива на заправках.

Продажа топлива по чётности уже убавила очереди за бензином в Орловской области. Эту же меру вводят в Нижегородской области.
топливо
бензин
АЗС
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Комментарии (49)

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Сначала новые
тема для размышления
вчера, 20:47
Если начались условности при отпуске бензина, тогда предлагаю : сделать исключения для ветеранов боевых действий, инвалидов, многодетных семей, жен участников СВО, вдов ветеранов боевых действий - продажа топлива вне очереди.
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Автолорд
вчера, 20:32
Чувствую что это не поможет 100%
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Город
вчера, 19:41
Если бенза нет, чётные не чётные ничего не решиться 1000000%. . Надо смотреть очень глубже
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Николай
вчера, 21:16
Согласен, это просто в теории должно убрать половину очереди. Картинка в телевизоре и соц. сетях должна стать не такой пугающей. Но этого не будет, очевидно будет ещё хуже.
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кит
вчера, 19:57
А ты знаешь, что нужно для того ,чтобы был бензин ?
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колыма
вчера, 19:13
ножками ножками
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Весело
вчера, 18:59
Я заправляю два три раза в месяц до полного. Пока с этим ажиотажем не столкнулся. Ещё предстоит. Но всё равно не понимаю Роснефть поставляет бензин я так понимаю по плану остальные что. Бензовозы на Москву едут. Наличие бензина в приложении на других заправках показывает ближайший адрес это Подмосковье.
Ответить
Весело
вчера, 18:54
Я заправляю два три раза в месяц до полного. Пока с этим ажиотажем не столкнулся. Ещё предстоит. Но всё равно не понимаю Роснефть поставляет бензин я так понимаю по плану остальные что. Бензовозы на Москву едут. Наличие бензина в приложении на других заправках показывает ближайший адрес это Подмосковье.
Ответить
Побороть
вчера, 18:10
очереди возможно. Те у кого год рождения чётный, поезжайте в чётное число месяца на автобусе, а в нечётное на машине, а те, у кого год рождения нечётный, давайте сделаем наоборот?
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Это же очереди
вчера, 17:59
в светлое будущее!
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Липчанка
вчера, 17:55
Как по всей стране, не отстаём
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Алоизий
вчера, 17:54
Какие дни недели к Лешему? В неделе 4 нечётных и три чётных дня. Это имитация решения проблемы с целью визуально уменьшить количество машин. Сегодня утром приехал на заправку, а они топливо не отпускают уже в шесть утра. Ждут пересменку в восемь. Ну и очередь с трёх машин к восьми утра превратилась в пятьдесят. А бензин был.
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Сергей
вчера, 18:24
Имеется в виду нетжни недели, а дни месяца!
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