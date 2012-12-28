В Липецке выстраиваются гигантские очереди к АЗС

У водителей рождаются разные версии.

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В социальных сетях публикуются видео гигантских очередей к заправкам. Комментарии к ним разные, кто относится с понимаем, кто с раздражением, кто-то говорит, что топливные компании закрывают АЗС с трех часов ночи до семи утра.«Люди раньше ночью приезжали, там по часу постояли, заправились, а теперь повсюду очереди», — комментирует один из водителей.Напомним, сегодня оперштаб Липецкой области обсудит схему продажи топлива по чётности первых цифр госномеров и дней недели.«Речь идёт о следующей схеме: по чётным дням бензин смогут приобретать автомобили, у которых цифровая часть госномера начинается с 0, 2, 4, 6 или 8. По нечётным дням – с 1, 3, 5, 7 или 9», — рассказал о схеме губернатор Игорь Артамонов.Кроме того, заканчивается разработка системы, которая позволит информировать жителей области о наличии топлива на заправках.Продажа топлива по чётности уже убавила очереди за бензином в Орловской области. Эту же меру вводят в Нижегородской области.