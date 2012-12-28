Статистика: липчане продолжали экономить на продуктах питания

Траты на питание за пять месяцев оказались чуть ниже, чем год назад.



188,6 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-мае. По сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос в сопоставимых ценах на 2,4% — за счет увеличившихся трат на непродовольственные товары, сообщает Липецкстат.Так, на непродовольственные товары жители Липецкой области потратили за пять месяцев свыше 98,1 миллиарда рублей — на 5% больше, чем год назад. На продуктах питания, включая напитки, и табачных изделия липчане продолжали экономить — расходы составили 90,4 миллиарда рублей, что на 0,3% меньше прошлогоднего.При том, траты на готовый общепит росли: оборот общественного питания в январе-мае 2026 года составил 7,9 миллиарда рублей, или 101,8% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года.Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,5% от оборота розничной торговли.