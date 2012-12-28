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Экономика
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вчера, 16:59
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Статистика: липчане продолжали экономить на продуктах питания
Траты на питание за пять месяцев оказались чуть ниже, чем год назад.
Так, на непродовольственные товары жители Липецкой области потратили за пять месяцев свыше 98,1 миллиарда рублей — на 5% больше, чем год назад. На продуктах питания, включая напитки, и табачных изделия липчане продолжали экономить — расходы составили 90,4 миллиарда рублей, что на 0,3% меньше прошлогоднего.
При том, траты на готовый общепит росли: оборот общественного питания в январе-мае 2026 года составил 7,9 миллиарда рублей, или 101,8% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,5% от оборота розничной торговли.
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