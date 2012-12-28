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вчера, 16:59
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Статистика: липчане продолжали экономить на продуктах питания

Траты на питание за пять месяцев оказались чуть ниже, чем год назад.

188,6 миллиарда рублей составил оборот розничной торговли в Липецкой области в январе-мае. По сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос в сопоставимых ценах на 2,4% — за счет увеличившихся трат на непродовольственные товары, сообщает Липецкстат. 

Так, на непродовольственные товары жители Липецкой области потратили за пять месяцев свыше 98,1 миллиарда рублей — на 5% больше, чем год назад. На продуктах питания, включая напитки, и табачных изделия липчане продолжали экономить — расходы составили 90,4 миллиарда рублей, что на 0,3% меньше прошлогоднего. 

При том, траты на готовый общепит росли: оборот общественного питания в январе-мае 2026 года составил 7,9 миллиарда рублей, или 101,8% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года.

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,5% от оборота розничной торговли.
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Комментарии (14)

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Партработник
вчера, 22:08
Каждое утро через силу заставяю себя кушать осетровую икорку.
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Сходила
вчера, 21:26
На экскурсию в магазин Русский невод.Цены зашибись,с моей пенсией там делать нечего.Зашла в магазин Мясник,купила бутылку хорошей ряженки.Стаж работы 40лет,высшее образование....Спасибо за мою счастливую старость.
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Житель
вчера, 21:22
По четным будем кушать по нечетным запивать !
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Житель
вчера, 18:51
Хорошо живём - богато....
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Бывает
вчера, 18:41
у некоторых, на автомобиль уходит более 10 тыс в месяц..
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А
вчера, 18:37
На чём ещё экономить? На одежде я уже сэкономил. 15 лет в одной куртке хожу и 7 лет в одних ботинках!
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Пенсионеры
вчера, 18:22
Очень ждем пенсию. Может раньше 11 июля перечислят на карточки. Ягоды, помидоры,мороженое и вода, и лекарства, и платежи за все - ничего не осталось. Завтра будем варить кашу из топора.
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Липчанка
вчера, 17:54
Зарплаты не московские, а цены московские
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Кузьмич
вчера, 17:52
Просим вас потерпеть и не кушать без крайней необходимости ! Тут как с бензином, всё к этому идёт...
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Уборщица
вчера, 17:37
А как не экономить, если живу с сыном студентом на 35 тысяч. Он подрабатывает на то чтобы набрать денег на учёбу в автошколе, таскает сумки. А мне купить таблетки, коммунальные уплатить. Что останется, когда одежду ещё купить?Что останется?
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А зачем сыну
вчера, 18:10
Автошкола?
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Уборщица
вчера, 18:37
Автошкола? Затем,что с водительским можно работу найти, а без него только сумки таскать.
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Пенсионеры
вчера, 17:58
Уже экономить не получается. Все проедаем и еще хотим есть. Может кому за 80, те сэкономят тысяч 10 и то если много не потратят на лекарства. Месяца этого года просто невыносимые по трате денег: апрель, май, июнь и дальше не ждем милости.
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