Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
Бизнес
С 11 июля бензин в Липецкой области будут продавать по четно-нечетной схеме
Общество
«Недопоставка — 500 тонн»: в Липецкой области могут ввести схему с продажей бензина по четности номеров
Общество
В области разрабатывается система информирования о наличии топлива на заправках
Общество
Отчим пошёл спасать пасынка, оба утонули: подробности трагедии на реке Красивая Меча
Происшествия
В Липецке выстраиваются гигантские очереди к АЗС
Общество
В День семьи — первый юбилей у единственной липецкой четверни
Общество
По улице Космонавтов поплыли автомобили
Общество
Ночью над областью перехвачены БПЛА самолетного типа
Происшествия
Битва за гармонию: в Липецке борются с вывесками «не по ГОСТу»
Общество
В пруду Опытной станции — замор рыбы
Общество
Читать все
С 11 июля бензин в Липецкой области будут продавать по четно-нечетной схеме
Общество
Статистика: липчане продолжали экономить на продуктах питания
Экономика
В пруду Опытной станции — замор рыбы
Общество
Выпил бутылку водки и поехал: мопед арестован, водителю грозит до трёх лет лишения свободы
Происшествия
В «РИР Энерго» не знают, когда восстановят дорогу на улице Крайней
Общество
В Липецкой области воздух прогреется до +30
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: бензиновый чёт-нечет, потоп на Космонавтов и юбилей четверни
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанин вступился за друга, обложил матом полицейского и стал фигурантом уголовного дела
Происшествия
Дело — труба: 25-летний ельчанин разбил машину бывшей обрезком металлической трубы
Происшествия
Читать все
Общество
1869
вчера, 15:04
15

Битва за гармонию: в Липецке борются с вывесками «не по ГОСТу»

Главная угроза архитектурному облику города — это оранжевая подложка аптеки «Вита», за которую провизоры уже заплатили по судам 70 тысяч рублей штрафов.

В Правилах благоустройства Липецка с 2019 года установлены единые и обязательные к исполнению требования к внешнему виду вывесок и иных информационных элементов, являющихся частью фасада зданий «в целях формирования целостного архитектурно-градостроительного облика объекта и архитектурно-пространственного окружения». Сегодня в очередной рейд по поиску нарушений этих Правил пошел вместе с заместителем председателя департамента развития территории мэрии Татьяной Инютиной и корреспондент GOROD48.

Татьяна Инютина проверяет исполнение предписаний департамента малым и средним бизнесом в «Октябрьском» микрорайоне. Главный объект нашего внимания — самый длинный в районе дом №9а по улице Петра Смородина. В нем — 12 подъездов. Субъектов предпринимательства тут не счесть: первый этаж высотки — сплошь торговля, частная медицина и сфера услуг. Месяц назад тут было выявлено семь правонарушителей.

— Вывески должны быть оформлены объёмными буквами, без подложки, которая отличается по цвету от общего фриза — это первое, на что мы обращаем внимание. Есть и другие требования к внешнему виду информационных элементов, используемых бизнесом для узнаваемости, — говорит Татьяна Инютина.

И в качестве примера показывает на одну из аптек в доме №9а. Еще недавно в нарушение Правил благоустройства ее окна были сплошь залеплены рекламой разных препаратов. Сейчас этого уже нет. «Аптека исполнила наше предписание, хотя и не с первого раза. Юрлицо было оштрафовано судом. Как мы видим, наказание возымело действие — сейчас окна аптеки чистые».

IMG_20260708_100131.jpg+2026-07-08-14.26.34+niz.jpg

Нарушителей наказывают по части первой ст. 19.5 КоАП РФ — за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль. Штраф для ИП — от 1 до 3 тысяч рублей, для юрлиц — от 10 до 20 тысяч. Но прежде чем передать административные материалы в суд, департамент развития территории дает бизнесу месяц на устранение недостатков, а потом еще две недели, если хозсубъект не отреагировал на полученное предписание.

— Часто предприниматели игнорируют и необходимость явки в суд. В таком случае административные дела рассматриваются без них, — говорит Инютина.

В нашу беседу вклинивается мужчина. «Ипэшник» Игорь жалуется, что весной сделал для своего магазина вывеску за 160 тысяч рублей. А потом выяснилось, что она «не по ГОСТу». И теперь надо сделать новую, с выпуклыми буквами. «А за ними еще и очередь стоит!» Сейчас Игорь ждет штрафа, так как его торговая точка пока работает вовсе без вывески.

— В стране — бардак! Бизнес задушили налогами! Бензина на заправках поди поищи! А тут еще и к вывеске претензии! — возмущается предприниматель.

Но в департаменте развития территории непреклонны: закон есть закон! Татьяна Инютина говорит, что если бизнес готов к диалогу, то ему дают срок на исправление выявленных недостатков. Но если предприниматели разговоров избегают, их штрафуют. Так, с начала года департамент выдал нарушителям Правил благоустройства в сфере рекламы 360 предписаний об устранении выявленных нарушений. В 150 случаях бизнес оперативно на это отреагировал и все исправил. Суды уже рассмотрели 18 протоколов о правонарушениях, оштрафовав виновных в целом на 160 тысяч рублей.

Листая документы, Татьяна Инютина идет вдоль дома №9а. «Сеть пиццерий «Неместные» — исправились. Аптека «Фирма Фарм» не с первого раза, но исполнила наше предписание. То же сделали в пункте выдачи заказов «Озон» и в магазине «Карнизон». Бар «Штольня» заменила деревянную подложку на вывеску, выполненную объемным шрифтом на общем фризе. А вот как был злостным нарушителем здешний барбершоп Амина Ханафи Хосни Мухамеда, так и остался — с полным спектром всех нарушений».

IMG_20260708_100801.jpg+2026-07-08-14.26.34+niz.jpg

IMG_20260708_101145.jpg+2026-07-08-14.26.34+niz.jpg

Компьютерный клуб «Бункер» рекламирует себя через светодиодное табло. Это запрещено. Клуб не исполнил требования закона. Его собственник получит новое предписание, а через две недели, при его игнорировании, станет ответчиком по административному иску мэрии. Увидев новую вывеску бара «ДаВинчи», Инютина хлопнула в ладоши от удивления — его хозяин даже заменил англоязычную вывеску на русскую, хотя этого не было в предписании!

Напомним, что 1 марта в России вступил в силу закон, закрепляющий приоритет русского языка в публичной сфере деятельности. В Госдуме посчитали, что использование англицизмов угрожает культурной идентичности россиян, а реклама с их использованием вводит потребителей в заблуждение. На английском без перевода закон оставил вывески, которые являются либо зарегистрированными товарными знаками и брендами (как, например, Wildberries, Nike, Bosch, Ozon, Beeline), либо фирменными наименованиями, зарегистрированными в установленном порядке в ЕГРЮЛ. Нельзя использовать англицизмы в названиях объектов капитального строительства, наименованиях жилых комплексов и гостиниц. Никаких теперь Hotel Plaza, как на Первомайской!

apfctupx35yjpeox5mm1xz0p0c44ah2h.jpg

Тех, кто оставил прежнюю вывеску с иностранщиной, могут наказать за нарушение в рекламе как по заявлению потребителя, так и конкурента. Так, штраф по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства о рекламе») за использование иностранных слов, используемых без перевода или с нарушением требований, для граждан составляет от 2 000 до 2 500 рублей, для индивидуальных предприятий — от 4 000 до 20 000 рублей, для малого бизнеса — от 50 000 до 250 000 рублей, для крупного — от 100 000 до полумиллиона рублей. Если иностранные слова встречаются на вывесках и указателях без перевода, штраф по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ («Нарушение права потребителя на получение достоверной информации») составляет для ИП — до 1 000 рублей, для малого бизнеса — до 5 000, для остальных компаний — до 10 000.



Однако департамент развития территории взял паузу до сентября на карательные санкции к нарушителям этого нового закона. Так что кто за полгода не сумеет переписать свои вывески, будет оштрафован.

Злостным нарушителем Правил благоустройства оказалось и аптека сети «Вита» на улице Смородина, 1а. Руководство сети долгое время не убирает выбивающуюся из общего ряда названий магазинов в торговом ряду подложку своей вывески. За это оранжевое пятно «Вита» уже семь раз оштрафована судом по искам мэрии на общую сумму в 70 тысяч рублей!

IMG_20260708_102234.jpg+2026-07-08-14.26.34+niz.jpg

В этом же ряду коммерческих объектов Татьяна Инютина заметила два других нарушения городских Правил благоустройства: выполненную в ином цвете входную группу магазина «Форель-форелька» и торговой точки сети «БулоШная», а также не окошенный газон перед ними. Все это было взято на карандаш и вскоре станет документом департамента на устранение выявленных недостатков.

IMG_20260708_102535.jpg+2026-07-08-14.26.34+niz.jpg

IMG_20260708_102432.jpg+2026-07-08-14.26.34+niz.jpg
реклама
благоустройство
48
1
7
1
7

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мимокрокодил
вчера, 18:00
жесть.других проблем видимо нет
Ответить
Петр Ильич
вчера, 17:58
Разбитый асфальт, ямы на дорогах , бардак во дворах , состояние тбо они не видят.
Ответить
Еля
вчера, 17:30
Хорошо ,что в Липецке больше проблем НЕТ!!! Всё остальное по ГОСТу,особенно дороги и раскопанные трубы. Когда же вы прозреете,чиновники?
Ответить
Многоэтажек
вчера, 16:20
настроили так плотно, что свет солнечный не проникает. А в жилую комнату он должен попадать, не менее чем на 2 часа в день. По ГОСТу.
Ответить
Колян
вчера, 16:20
Приглашаю работников этого центра развития территории на ул. Скороходова.. Предлагаю вместе пройти по ул Скороходова от ул. Первомайской до ул. Октябрьской и порадоваться недоразвитой территорией. Заранее прошу не пугаться, слабонервным не приходить.
Ответить
Помним
вчера, 16:18
Сначала заставили всех сделать объемные буквы, а потом их сбило сосульками. Всё восстанавливали за свой счёт.
Ответить
цикорий
вчера, 16:12
В верху они видят иностранные названия, а под ногами бурьян не замечают. Хотя, что это я, бензин в канистры не наливают, зарастает Липецк.
Ответить
Примерно
вчера, 16:09
одну треть года люди ходят по очень скользкому. Кто-то травмируется. Песок не помогает. Весной он летит в глаза.
Ответить
Але
вчера, 16:04
Бензина нет.
Ответить
Бабка Первая
вчера, 16:03
Уберут оранжевое, и некому будет напомнить, что именно в Вите мне удобнее всего заказывать нужное лекарство. И придётся ходить, задирая голову, чтоб не промахнуться с нужным заведением, а это опа-асно. Лучше бы следили за газонами. И за целостностью тротуаров, и за их уклоном, и за лужами, и за льдом... А подложки - дело десятое и к травмам не приводят.
Ответить
Бабка Первая
вчера, 16:11
Последние фото наглядно характеризуют несерьёзность битвы за гармонию города.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
«Липецкие зори–2026»: русский стиль, готика, платья из Минска и бриллиант из Дубая
Говорит Липецк
У вас получается откладывать с зарплаты?
Общество
Андрей Мартынец говорил об экологии, а Михаил Щербаков — о ЖКХ
Общество
Весь первый набор на «педиатрию» липецкого РУМа будет бесплатным для студентов
Общество
Елец с размахом отметил День молодежи
Общество
В Липецке продлили на год меры поддержки для пострадавших от воздушных атак горожан
Общество
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Политика
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Культура
Театр Толстого закрыл 105-й сезон экспериментальной премьерой
Общество
Сделки с недвижимостью по биометрии, справки для родителей по счетам подростков – законы, которые вступают в силу в июле
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить