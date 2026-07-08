Битва за гармонию: в Липецке борются с вывесками «не по ГОСТу»

Главная угроза архитектурному облику города — это оранжевая подложка аптеки «Вита», за которую провизоры уже заплатили по судам 70 тысяч рублей штрафов.

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В Правилах благоустройства Липецка с 2019 года установлены единые и обязательные к исполнению требования к внешнему виду вывесок и иных информационных элементов, являющихся частью фасада зданий «в целях формирования целостного архитектурно-градостроительного облика объекта и архитектурно-пространственного окружения». Сегодня в очередной рейд по поиску нарушений этих Правил пошел вместе с заместителем председателя департамента развития территории мэрии Татьяной Инютиной и корреспондент GOROD48.Татьяна Инютина проверяет исполнение предписаний департамента малым и средним бизнесом в «Октябрьском» микрорайоне. Главный объект нашего внимания — самый длинный в районе дом №9а по улице Петра Смородина. В нем — 12 подъездов. Субъектов предпринимательства тут не счесть: первый этаж высотки — сплошь торговля, частная медицина и сфера услуг. Месяц назад тут было выявлено семь правонарушителей.— Вывески должны быть оформлены объёмными буквами, без подложки, которая отличается по цвету от общего фриза — это первое, на что мы обращаем внимание. Есть и другие требования к внешнему виду информационных элементов, используемых бизнесом для узнаваемости, — говорит Татьяна Инютина.И в качестве примера показывает на одну из аптек в доме №9а. Еще недавно в нарушение Правил благоустройства ее окна были сплошь залеплены рекламой разных препаратов. Сейчас этого уже нет. «Аптека исполнила наше предписание, хотя и не с первого раза. Юрлицо было оштрафовано судом. Как мы видим, наказание возымело действие — сейчас окна аптеки чистые».Нарушителей наказывают по части первой ст. 19.5 КоАП РФ — за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль. Штраф для ИП — от 1 до 3 тысяч рублей, для юрлиц — от 10 до 20 тысяч. Но прежде чем передать административные материалы в суд, департамент развития территории дает бизнесу месяц на устранение недостатков, а потом еще две недели, если хозсубъект не отреагировал на полученное предписание.— Часто предприниматели игнорируют и необходимость явки в суд. В таком случае административные дела рассматриваются без них, — говорит Инютина.В нашу беседу вклинивается мужчина. «Ипэшник» Игорь жалуется, что весной сделал для своего магазина вывеску за 160 тысяч рублей. А потом выяснилось, что она «не по ГОСТу». И теперь надо сделать новую, с выпуклыми буквами. «А за ними еще и очередь стоит!» Сейчас Игорь ждет штрафа, так как его торговая точка пока работает вовсе без вывески.— В стране — бардак! Бизнес задушили налогами! Бензина на заправках поди поищи! А тут еще и к вывеске претензии! — возмущается предприниматель.Но в департаменте развития территории непреклонны: закон есть закон! Татьяна Инютина говорит, что если бизнес готов к диалогу, то ему дают срок на исправление выявленных недостатков. Но если предприниматели разговоров избегают, их штрафуют. Так, с начала года департамент выдал нарушителям Правил благоустройства в сфере рекламы 360 предписаний об устранении выявленных нарушений. В 150 случаях бизнес оперативно на это отреагировал и все исправил. Суды уже рассмотрели 18 протоколов о правонарушениях, оштрафовав виновных в целом на 160 тысяч рублей.Листая документы, Татьяна Инютина идет вдоль дома №9а. «Сеть пиццерий «Неместные» — исправились. Аптека «Фирма Фарм» не с первого раза, но исполнила наше предписание. То же сделали в пункте выдачи заказов «Озон» и в магазине «Карнизон». Бар «Штольня» заменила деревянную подложку на вывеску, выполненную объемным шрифтом на общем фризе. А вот как был злостным нарушителем здешний барбершоп Амина Ханафи Хосни Мухамеда, так и остался — с полным спектром всех нарушений».Компьютерный клуб «Бункер» рекламирует себя через светодиодное табло. Это запрещено. Клуб не исполнил требования закона. Его собственник получит новое предписание, а через две недели, при его игнорировании, станет ответчиком по административному иску мэрии. Увидев новую вывеску бара «ДаВинчи», Инютина хлопнула в ладоши от удивления — его хозяин даже заменил англоязычную вывеску на русскую, хотя этого не было в предписании!Напомним, что 1 марта в России вступил в силу закон, закрепляющий приоритет русского языка в публичной сфере деятельности. В Госдуме посчитали, что использование англицизмов угрожает культурной идентичности россиян, а реклама с их использованием вводит потребителей в заблуждение. На английском без перевода закон оставил вывески, которые являются либо зарегистрированными товарными знаками и брендами (как, например, Wildberries, Nike, Bosch, Ozon, Beeline), либо фирменными наименованиями, зарегистрированными в установленном порядке в ЕГРЮЛ. Нельзя использовать англицизмы в названиях объектов капитального строительства, наименованиях жилых комплексов и гостиниц. Никаких теперь Hotel Plaza, как на Первомайской!Тех,, могут наказать за нарушение в рекламе как по заявлению потребителя, так и конкурента. Так, штраф по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства о рекламе») за использование иностранных слов, используемых без перевода или с нарушением требований, для граждан составляет от 2 000 до 2 500 рублей, для индивидуальных предприятий — от 4 000 до 20 000 рублей, для малого бизнеса — от 50 000 до 250 000 рублей, для крупного — от 100 000 до полумиллиона рублей. Если иностранные слова встречаются на вывесках и указателях без перевода, штраф по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ («Нарушение права потребителя на получение достоверной информации») составляет для ИП — до 1 000 рублей, для малого бизнеса — до 5 000, для остальных компаний — до 10 000.Однако департамент развития территории взял паузу до сентября на карательные санкции к нарушителям этого нового закона. Так что кто за полгода не сумеет переписать свои вывески, будет оштрафован.Злостным нарушителем Правил благоустройства оказалось и аптека сети «Вита» на улице Смородина, 1а. Руководство сети долгое время не убирает выбивающуюся из общего ряда названий магазинов в торговом ряду подложку своей вывески. За это оранжевое пятно «Вита» уже семь раз оштрафована судом по искам мэрии на общую сумму в 70 тысяч рублей!В этом же ряду коммерческих объектов Татьяна Инютина заметила два других нарушения городских Правил благоустройства: выполненную в ином цвете входную группу магазина «Форель-форелька» и торговой точки сети «БулоШная», а также не окошенный газон перед ними. Все это было взято на карандаш и вскоре станет документом департамента на устранение выявленных недостатков.