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Общество
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вчера, 17:10
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
9 июля «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях по адресам: улица 8 Марта 28, улица Доватора, 12, улица Октябрьская, 1. Без холодной воды останутся потребители пяти улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
9 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 обесточат дом № 2 по улице Металлургов.
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