На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

9 июля «РВК-Липецк» будет проводить аварийные ремонтные работы на сетях по адресам: улица 8 Марта 28, улица Доватора, 12, улица Октябрьская, 1. Без холодной воды останутся потребители пяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 26а, 28, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, № 68 по улице Советской, №№ 4, 4 корп.1 по улице Папина, №№ 12, 12а, 12б, 14 по улице Доватора, №№ 1, 3 по улице Октябрьской.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.9 июля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 обесточат дом № 2 по улице Металлургов.