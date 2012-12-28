В Липецкой области воздух прогреется до +30

Погода останется неустойчивой, кратковременные дожди пройдут лишь местами.





В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием обширной депрессии и связанных с ней атмосферных фронтов, погода будет неустойчивой, местами пройдут кратковременные дожди.Среднесуточные температуры составят 20-21 градусов тепла, что чуть выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, ночью 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью — от +13 до +18 градусов, днем — от +25 до +30.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +14 до +16 градусов, днем – от +27 до +29.День 9 июля стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году — 7 градусов тепла.