Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
«Недопоставка — 500 тонн»: в Липецкой области могут ввести схему с продажей бензина по четности номеров
Выпил бутылку водки и поехал: мопед арестован, водителю грозит до трёх лет лишения свободы
Липчанин вступился за друга, обложил матом полицейского и стал фигурантом уголовного дела
Погода в Липецке
808
вчера, 17:00
3
В Липецкой области воздух прогреется до +30
Погода останется неустойчивой, кратковременные дожди пройдут лишь местами.
Среднесуточные температуры составят 20-21 градусов тепла, что чуть выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 июля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, ночью 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, местами порывы до 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью — от +13 до +18 градусов, днем — от +25 до +30.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — от +14 до +16 градусов, днем – от +27 до +29.
День 9 июля стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1935 году — 7 градусов тепла.
3
0
0
2
0
Комментарии (3)