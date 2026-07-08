В «РИР Энерго» не знают, когда восстановят дорогу на улице Крайней

Более того, энергетики еще даже не начали ремонтировать теплосеть.

2 июля «РИР Энерго» отключила горячую воду в нескольких домах и организациях на улице Крайнеймежду Советским районным судом и управлением Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии.На следующий день ремонтная бригада раскопала тепловую камеру и на этом работы прекратила.В «РИР Энерго» говорят, что ремонт прохудившейся трубы назначен на конец этой недели. После этого место аварийных работ благоустроят: засыплют песком и щебнем, утрамбуют, уложат асфальт. Когда это будет сделано, энергетики не знают. И это, конечно, раздражает.Напомним, что новый раскоп появился на месте еще свежей асфальтной латки от «РВК-Липецк». А эта компания разрыла уложенный в конце прошлого года асфальт в марте. Раскопку «РВК» засыпала в начале апреля. И лишь две недели спустя укатала асфальтом.А вообще злоключения улицы Крайней начались еще осенью прошлого года. Вначале ее дважды ремонтировал субподрячик «Инфнити Групп» (: стыковочный шов между двумя полотнами покрытия развалился через неделю). А 17 ноября «РВК-Липецк» уже раскапывало обновленную дорогу на месте порыва водопровода напротив бывшего магазина «Актив».