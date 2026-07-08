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Общество
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вчера, 16:16
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В «РИР Энерго» не знают, когда восстановят дорогу на улице Крайней
Более того, энергетики еще даже не начали ремонтировать теплосеть.
На следующий день ремонтная бригада раскопала тепловую камеру и на этом работы прекратила.
В «РИР Энерго» говорят, что ремонт прохудившейся трубы назначен на конец этой недели. После этого место аварийных работ благоустроят: засыплют песком и щебнем, утрамбуют, уложат асфальт. Когда это будет сделано, энергетики не знают. И это, конечно, раздражает.
Напомним, что новый раскоп появился на месте еще свежей асфальтной латки от «РВК-Липецк». А эта компания разрыла уложенный в конце прошлого года асфальт в марте. Раскопку «РВК» засыпала в начале апреля. И лишь две недели спустя укатала асфальтом.
А вообще злоключения улицы Крайней начались еще осенью прошлого года. Вначале ее дважды ремонтировал субподрячик «Инфнити Групп» (в первый раз он уложил асфальт с браком: стыковочный шов между двумя полотнами покрытия развалился через неделю). А 17 ноября «РВК-Липецк» уже раскапывало обновленную дорогу на месте порыва водопровода напротив бывшего магазина «Актив».
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