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Выпил бутылку водки и поехал: мопед арестован, водителю грозит до трёх лет лишения свободы
Липчанин вступился за друга, обложил матом полицейского и стал фигурантом уголовного дела
Происшествия
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вчера, 17:13
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Выпил бутылку водки и поехал: мопед арестован, водителю грозит до трёх лет лишения свободы
34-летний мужчина повторно попался на пьяной езде.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина уже судим за управление транспортом в состоянии опьянения, но вновь попался на том же самом: по данным следствия, вечером 12 апреля он отпраздновал День космонавтики у себя дома — выпил бутылку водки, после чего решил ремонтировать мопед. Примерно 23:45 он сел за руль мопеда и поехал в гараж своего знакомого. По пути пьяный водитель решил отложить ремонт и заехать в гости к другу.
В это время неуверенного водителя заметили нсотрудники ДПС. Мопед они преследовали с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами.
Когда мужчину остановили, выяснилось — он не только пьян, но и имеет непогашенную судимость.
Теперь мопед арестован для дальнейшей возможной конфискации, а водителю грозит до трёх лет лишения свободы с лишением прав на срок до шести лет.
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