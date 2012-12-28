Выпил бутылку водки и поехал: мопед арестован, водителю грозит до трёх лет лишения свободы

34-летний мужчина повторно попался на пьяной езде.

Прокуратура Добровского округа направила в суд уголовное дело 34-летнего местного жителя, обвиняемого в повторной пьяной езде.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина уже судим за управление транспортом в состоянии опьянения, но вновь попался на том же самом: по данным следствия, вечером 12 апреля он отпраздновал День космонавтики у себя дома — выпил бутылку водки, после чего решил ремонтировать мопед. Примерно 23:45 он сел за руль мопеда и поехал в гараж своего знакомого. По пути пьяный водитель решил отложить ремонт и заехать в гости к другу.В это время неуверенного водителя заметили нсотрудники ДПС. Мопед они преследовали с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами.Когда мужчину остановили, выяснилось — он не только пьян, но и имеет непогашенную судимость.Теперь мопед арестован для дальнейшей возможной конфискации, а водителю грозит до трёх лет лишения свободы с лишением прав на срок до шести лет.