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вчера, 17:13
5

Выпил бутылку водки и поехал: мопед арестован, водителю грозит до трёх лет лишения свободы

34-летний мужчина повторно попался на пьяной езде.

Прокуратура Добровского округа направила в суд уголовное дело 34-летнего местного жителя, обвиняемого в повторной пьяной езде.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина уже судим за управление транспортом в состоянии опьянения, но вновь попался на том же самом: по данным следствия, вечером 12 апреля он отпраздновал День космонавтики у себя дома — выпил бутылку водки, после чего решил ремонтировать мопед. Примерно 23:45 он сел за руль мопеда и поехал в гараж своего знакомого. По пути пьяный водитель решил отложить ремонт и заехать в гости к другу.

В это время неуверенного водителя заметили нсотрудники ДПС. Мопед они преследовали с включенными проблесковыми маячками и спецсигналами.

Когда мужчину остановили, выяснилось — он не только пьян, но и имеет непогашенную судимость.

Теперь мопед арестован для дальнейшей возможной конфискации, а водителю грозит до трёх лет лишения свободы с лишением прав на срок до шести лет.
ПДД
пьяная езда
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
-
сегодня, 00:32
Велосипед - самый алкогольный транспорт.
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Вероятно,
вчера, 22:19
правильнее было бы не наказывать, а лечить от алкоголизма?
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Гость
вчера, 19:37
Сейчас по Сселкам гоняю и на машинах и на квадроцыклах малолетки ,сбор возле поликлиники.Но власти нет,и никто ими незанимается.Гаишники шкурят только большегрузы.
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А
вчера, 18:08
Если на лисапете пьяный поедешь, тоже три года дадут?
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Диванный физик
вчера, 19:07
Если в нем есть мотор больше 250 ватт, то да
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