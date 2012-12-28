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вчера, 17:04

Липчанин вступился за друга, обложил матом полицейского и стал фигурантом уголовного дела

А друга всего лишь остановили за не пристёгнутый ремень.

Прокурор Чаплыгинского района направил в суд уголовное дело 45-летнего жителя Липецкого округа, обвиняемого в оскорблении представителя власти (по статье 319 УК РФ).

Днём 12 сентября прошлого года липчанин ехал в автомобиле «Санг Йонг» под управлением знакомого. Мужчина был пьян, и когда водителя остановили в Чаплыгине за не пристёгнутый ремень безопасности сотрудники ГАИ,  вступился за друга.

«Водитель по предложению одного из сотрудников ГАИ сел в служебный автомобиль для составления протокола. По данным следствия, его пассажир, не желая привлечения друга к административной ответственности, публично оскорбил нецензурной бранью в присутствии посторонних лиц одного из полицейских», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

По статье 319 УК РФ заступнику теперь грозит до года исправительных работ.
оскорбление
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