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Происшествия
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вчера, 14:54
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Отчим пошёл спасать пасынка, оба утонули: подробности трагедии на реке Красивая Меча
19-летний Дмитрий Загузов был студентом второго курса ЛГТУ.
19-летний парень вместе с матерью и отчимом вместе отдыхали на берегу реки. По предварительным данным, когда парень пошёл купаться — он не справился с течением и начал тонуть. Спасать его бросился 34-летний отчим. Но в результате оба мужчины утонули. А женщина одномоментное потеряла сразу двоих родных мужчин. Причём всё произошло практически на её глазах.
Тело 34-летнего мужчины водолазы УГПСС Липецкой области достали из воды еще в субботу вечером. Тело 19-летнего парня удалось найти в реке только в воскресенье, 5 июля.
Погибший 19-летний Дмитрий Загузов — студент второго курса физико-энергетического института ЛГТУ. Руководство университета, педагогический состав и студенты 7 июля — в день похорон — выразили соболезнования родным и близким трагически парня, отметив, что Дмитрий был прекрасным другом и замечательным человеком.
«Его доброта, отзывчивость, умение поддержать в трудную минуту и искренняя улыбка запомнятся каждому, кто был с ним знаком», — говорится на официальной странице вуза во «ВКонтакте».
Следственный комитет проводит доследственную проверку по происшествию на реке с двумя погибшими.
Фото - vk.com/infolgtu, vk.com
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