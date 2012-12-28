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вчера, 14:54
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Отчим пошёл спасать пасынка, оба утонули: подробности трагедии на реке Красивая Меча

19-летний Дмитрий Загузов был студентом второго курса ЛГТУ.

4 июля у села Медведево Лебедянского округа в реке Красивая Меча утонули 34-летний мужчина и 19-летний парень. GOROD48 стали известны подробности этой трагедии.

19-летний парень вместе с матерью и отчимом вместе отдыхали на берегу реки. По предварительным данным, когда парень пошёл купаться — он не справился с течением и начал тонуть. Спасать его бросился 34-летний отчим. Но в результате оба мужчины утонули. А женщина одномоментное потеряла сразу двоих родных мужчин. Причём всё произошло практически на её глазах. 

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Тело 34-летнего мужчины водолазы УГПСС Липецкой области достали из воды еще в субботу вечером. Тело 19-летнего парня удалось найти в реке только в воскресенье, 5 июля.

Погибший 19-летний Дмитрий Загузов — студент второго курса физико-энергетического института ЛГТУ. Руководство университета, педагогический состав и студенты 7 июля — в день похорон — выразили соболезнования родным и близким трагически парня, отметив, что Дмитрий был прекрасным другом и замечательным человеком.

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«Его доброта, отзывчивость, умение поддержать в трудную минуту и искренняя улыбка запомнятся каждому, кто был с ним знаком», — говорится на официальной странице вуза во «ВКонтакте».

Следственный комитет проводит доследственную проверку по происшествию на реке с двумя погибшими. 

Фото -  vk.com/infolgtuvk.com
происшествия на воде
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
народня мудрость
вчера, 22:28
Не зная броду, не суйся в воду.
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Добринка
вчера, 22:05
Мариночка,прими наши соболезнования,уму не постежимо,терпения тебе,крепись
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Очереди
вчера, 20:08
можно уменьшить ещё, если покупателей бензина обязать дуть в "трубочку"
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Люди добрые!
вчера, 18:57
Поймите, и впредь, не пытайтесь бороться с течением! Поддайтесь его воле, пусть оно вас несёт, а вы потихоньку к берегу гребите. Пусть в тину и камышы, пусть в 200 м от места отдыха и в иле по колено, но живыми!!!
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Мать тоже
вчера, 18:53
Господи какой ужас.. Как несправедлива жизнь. Всякая дрянь процветает, бедная женщина, слов нет
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Зося
вчера, 18:22
Жаль, такие молодые. Им бы жить и жить. Парнишка очень симпатичный. Бедная женщина, сил ей и терпения пережить горе.
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кошмар
вчера, 16:10
какой ,просто ужас.Соболезную родственникам погибших .
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Гость
вчера, 15:47
Бедная мать...
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Старожил
вчера, 15:15
Похожий случай произошёл в 2001 году на зимней рыбалке на реке Воронеж отец пытался спасти провалившегося под лед сына
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