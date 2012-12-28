Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
«Недопоставка — 500 тонн»: в Липецкой области могут ввести схему с продажей бензина по четности номеров
Выпил бутылку водки и поехал: мопед арестован, водителю грозит до трёх лет лишения свободы
Липчанин вступился за друга, обложил матом полицейского и стал фигурантом уголовного дела
Происшествия
577
вчера, 16:35
Дело — труба: 25-летний ельчанин разбил машину бывшей обрезком металлической трубы
«На дело» мужчина пошёл среди ночи.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, со слов очевидцев, около половины двенадцатого ночи парень в тёмной одежде и с капюшоном на голове начал громить «Ладу Приору» похожим на молоток предметом. Удары он наносил по стёклам, капоту, передним фаре и бамперу тёмно-вишнёвой «Приоры» две-три минуты. А потом сел на заднее сиденье «девятки» и уехал.
18 февраля 24-летняя собственница машины обнаружила её разбитой и обратилась в полицию. Её подозрения сразу пали на 25-летнего бывшего мужа, с которым у них есть общий сын. Но сначала мужчина открещивался от случившегося.
Пара развелась ещё в июне 2023 года. 17 февраля бывшие супруги в очередной раз поссорились по телефону. Мужчина хотел приехать к бывшей жене, а она ему отказала и даже больше — сообщила об этом девушке бывшего мужа.
Ельчанин разозлился и выместил гнев на машине бывшей жены обрезком металлической трубы, которую нашёл во дворе. После этого он спокойно вызвал такси и уехал.
Нанесённый ущерб с учётом износа узлов и деталей автомобиля оценен экспертизой в 61 300 рублей, что для женщины является значительной суммой. Хотя сама владелица машины настаивала: «Приору» после нападения она отремонтировала за 85 000 рублей.
К моменту вынесения приговора бывший муж женщины почти полностью возместил ей ущерб, выплатив 60 000 рублей. Ещё 25 000 рублей ему придётся заплатить за свой поступок государству.
1
0
3
3
4
Комментарии