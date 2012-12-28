Дело — труба: 25-летний ельчанин разбил машину бывшей обрезком металлической трубы

«На дело» мужчина пошёл среди ночи.

Елецкий городской суд оштрафовал местного жителя на 25 000 рублей за повреждение чужого имущества (по части первой статьи 167 УК РФ). 26 марта этого года ельчанин сам написал явку с повинной. А преступление было совершено месяцем раньше — 17 февраля на улице Коммунаров, 143А.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, со слов очевидцев, около половины двенадцатого ночи парень в тёмной одежде и с капюшоном на голове начал громить «Ладу Приору» похожим на молоток предметом. Удары он наносил по стёклам, капоту, передним фаре и бамперу тёмно-вишнёвой «Приоры» две-три минуты. А потом сел на заднее сиденье «девятки» и уехал.18 февраля 24-летняя собственница машины обнаружила её разбитой и обратилась в полицию. Её подозрения сразу пали на 25-летнего бывшего мужа, с которым у них есть общий сын. Но сначала мужчина открещивался от случившегося.Пара развелась ещё в июне 2023 года. 17 февраля бывшие супруги в очередной раз поссорились по телефону. Мужчина хотел приехать к бывшей жене, а она ему отказала и даже больше — сообщила об этом девушке бывшего мужа.Ельчанин разозлился и выместил гнев на машине бывшей жены обрезком металлической трубы, которую нашёл во дворе. После этого он спокойно вызвал такси и уехал.Нанесённый ущерб с учётом износа узлов и деталей автомобиля оценен экспертизой в 61 300 рублей, что для женщины является значительной суммой. Хотя сама владелица машины настаивала: «Приору» после нападения она отремонтировала за 85 000 рублей.К моменту вынесения приговора бывший муж женщины почти полностью возместил ей ущерб, выплатив 60 000 рублей. Ещё 25 000 рублей ему придётся заплатить за свой поступок государству.