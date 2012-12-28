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Погода в Липецке
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57 минут назад
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В Липецкой области небольшие дожди и до +25
Лето осваивается в регионе.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер переменный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью — от +8 до +13 градусов, днем — от +20 до +25.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью — от +9 до +11 градусов, днем – от +22 до +24.
День 4 июня стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году — 2 градуса тепла.
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