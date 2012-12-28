В Липецкой области небольшие дожди и до +25

Лето осваивается в регионе.



В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами. Среднесуточные температуры составят 17 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер переменный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем усилится до 6-11 м/сек. Температура ночью — от +8 до +13 градусов, днем — от +20 до +25.В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью — от +9 до +11 градусов, днем – от +22 до +24.День 4 июня стал самым теплым в Липецке в 2006 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1967 году — 2 градуса тепла.