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Общество
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сегодня, 18:43
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
19 июля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Буденного, 127, улица Октябрьская, 73 – без холодной воды временно останутся жители 15 улиц, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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