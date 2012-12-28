В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду

19 июля «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Буденного, 127, улица Октябрьская, 73 – без холодной воды временно останутся жители 15 улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в доме № 73 по улице Октябрьской, в частном секторе Сырского и Коровино на улицах Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Садовой, Калинина, Пролетарской, в переулке Рядовом.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.