На пост главы Липецка «Единая Россия» выдвинула бывшего первого вице-мэра Михаила Щербакова
Решение о запрете экспорта дизеля и авиакеросина пока не принято
По словам одного из собеседников редакции, знакомого с ситуацией, в настоящее время окончательное решение о запрете «пока не принято».
«Регуляторы будут оценивать ситуацию на топливном рынке страны, в том числе следить за экспортом, учитывая высокий спрос на отечественные нефтепродукты на внешних рынках из-за ситуации на Ближнем Востоке», — сказал он.
По словам еще одно источника «Известий», «ясность по данному вопросу появится не раньше конца этой, начало следующей недели». Он отметил, что к этому сроку, Минэнерго может сформировать свою позицию.
Такая мера, как запрет на экспорт топлива очень актуальна, в связи с общей ситуацией на мировом нефтяном рынке, поскольку в результате перекрытия Ормузского пролива и повышения цен на нефть, рынок нефтепродуктов становится в крайней степени привлекательным и прибыльным, отметила доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов.
И все же запрет на экспорт дизельного топлива маловероятен, считает генеральный директор Open Oil Market, Сергей Терешкин.
«Исторически на рынке ДТ был высокий профицит: предельный объем выпуска дизеля примерно вдвое превышает потребности внутреннего рынка, поэтому прямые запреты для производителей чрезвычайно редки», — сказал собеседник.
Что касается авиационного керосина, его в РФ производят 11-12 млн т, а потребляют порядка 10 млн т, напоминает управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По ее мнению, «после полномасштабного мониторинга, правительство может ввести запрет на его экспорт, чтобы застраховать риски дефицита».
