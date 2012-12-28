В Госдуме предлагают увеличить число отпускных дней в году до 35
Увеличить стандартную продолжительность ежегодного отпуска стоит с 28 до 35 дней, в частности, для компенсации выходных, которые «теряются» внутри отпуска.
Сейчас работающим россиянам стандартно полагается 28 дней ежегодного отпуска. Согласно Трудовому кодексу РФ, его можно разделить на части, при этом одна из них не должна быть меньше 14 календарных дней, что "захватывает" минимум четыре выходных.
Новичков считает, что продолжительность отпуска нужно увеличить, добавив к нему неделю.
«В этот срок должны быть учтены как рабочие, так и нерабочие дни, чтобы у человека была возможность отдыхать 35 дней в году», — говорится в публикации.
По мнению парламентария, такой отпуск позволит работающим гражданам не только полноценно отдохнуть, но и предотвратить профессиональное выгорание.
Что касается разделения отпуска на части в течение года, то такую возможность Новичков предлагает оставить.
