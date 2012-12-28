На создание вакцины от хантавируса уйдет 1,5 года

Российские ученые располагают необходимым объемом знаний для создания вакцины против хантавируса, но такие исследования до настоящего времени не проводились, так как они требуют значительного финансирования при ограниченном потенциале рынка сбыта. Тем не менее необходимость в такой работе сохраняется. Об этом в интервью «Известиям» заявил научный руководитель НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Возможно, эта вспышка на дорогостоящем круизном лайнере заставит обратить внимание на эту проблему и будут выделены деньги для создания системы вакцинации хотя бы по эпидпоказаниям (при угрозе вспышки болезни. — Ред.)», — сказал специалист.

В мире, включая территорию РФ, регулярно фиксируются различные геморрагические лихорадки, в том числе хантавирусные. Ежегодно регистрируется 5–7 тыс. случаев заражения. Как пояснил ученый, возбудители этих инфекций отличаются высоким разнообразием, антигенной структурой, механизмами взаимодействия с организмом хозяина и клинической картиной. Заболевание протекает в форме тяжелого почечного синдрома либо легочной патологии.
«Если создавать вакцину, то не против одного антигенного варианта, а сразу против пяти-семи наиболее распространенных. Но для этого необходимы исследования, чтобы выделить эти штаммы. Технология вирусоподобных частиц уже была успешно применена для вакцины от ротавирусов. Этот подход можно использовать для создания вакцины против хантавируса», — отметил Гинцбург.

При принятии соответствующего решения препарат можно создать за год-полтора, добавил ученый.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о вспышке хантавирусной инфекции в открытом море 4 мая. Корабль MV Hondius 1 апреля вышел из аргентинского города Ушуая. Он должен был посетить Антарктиду, Южную Атлантику и завершить путь в Кабо-Верде. Под конец первой недели плавания признаки лихорадки появились у гражданина Нидерландов, он умер 11 апреля. Впоследствии умерла его жена, а позже — гражданка Германии. 6 мая власти Швейцарии сообщили об обнаружении инфекции у больного в Цюрихе. Он недавно вернулся из того самого круиза.

В настоящее время на борту находятся 146 человек из 23 стран. В ВОЗ сообщили, что число зараженных возросло до восьми человек. Вирусологи из Южно-Африканской Республики (ЮАР) распознали штамм хантавируса — единственный из 38 известных, который может передаваться между людьми.

