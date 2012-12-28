В России
В РФ резко выросли запасы сыра

Российский рынок сыров столкнулся с парадоксом: на фоне небольшого роста потребления склады переработчиков оказались заполнены под завязку.

В России наблюдается резкий рост складских запасов сыра, — пишет «Российская газета» со ссылкой на данные «Союзмолока». Согласно ведомству, причиной этому является существенное увеличение собственного производства и импорт из Белоруссии.

По данным «Союзмолока», по итогам первого квартала выпуск сыров увеличился на 3 процента и достиг 210,2 тысяч тонн. При этом запасы к началу апреля выросли сразу на 21 процент год к году — до 77,1 тысяч тонн, на 52 процента превысив средние значения за последние пять лет.

Совокупный спрос на сыры в первые два месяца текущего года практически не изменился, однако ключевую роль в ситуации с затовариванием складов сыграло существенное увеличение производства молока в 2025 году, достигшее максимального показателя за тридцать лет. По словам доцента кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Светланы Ильяшенко, это вынуждает переработчиков наращивать выработку сыров, но внутренний спрос растет медленнее. Кроме того, влияние оказывает замедление экспортных поставок и конкуренция с продукцией белорусских производителей.

Уточняется, что ключевые перемены происходят не в объеме потребления сыров, а в его структуре: продажи полутвердых сыров в 2025 году снизились на 2,7 процента, в то время как твердые сыры и сыры с плесенью стали продаваться лучше (+9,7 и 3,8 процентов соответственно). Согласно мнению опрошенных изданием аналитиков, снижение продаж в сегменте полутвердых сыров — долгосрочный тренд, свидетельствующий о том, что жители России переходят к «разумной экономии», выбирая качественную продукцию российских и белорусских производителей и избегая переплаты за бренды. Также снижается спрос на дешевую сыросодержащую продукцию, в то время как премиум-сегмент, наоборот, растет.

Согласно данным «Союзмолока», избыточное предложение уже привело к некоторому снижению розничных цен: в апреле они уменьшились на 0,3 процента. Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов охарактеризовал происходящее как «временное смещение потребительской активности внутри молочной категории». По его словам, речи о замещении сыра другими продуктами не идет.

В 2025 году на фоне роста собственного производства жители России стали есть рекордно много сыра. На это также повлияло восстановление рухнувшего в 2014 году импорта.
