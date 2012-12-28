В России
7
17 минут назад
Кабмин не продлит мораторий на обнуление топливного демпфера
Правительство не будет продлевать действие моратория на обнуление топливного демпфера.
«Что касается моратория на демпфер, то, учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства. То есть если будет потребность в этом (продлении моратория на обнуление демпфера), то тогда отдельно будет принято решение », — сказал вице-премьер.
О том, что мораторий на обнуление топливного демпфера может быть продлен до конца 2026 года, ранее рассказали два источника в отрасли. Соответствующая мера обсуждалась 27 марта на совещании у Новака по ситуации на топливном рынке, — сообщает РБК.
Вместе с тем, правительство намерено продлить разрешение на использование специальных химических присадок для увеличения производства топлива, — передает РИА Новости.
«Мы ждем продление указа по использованию присадок, который был принят в ноябре и до 1 мая действует», — отметил Новак.
Суть топливного демпфера заключается в том, что правительство, выплачивая субсидию НПЗ, мотивирует нефтяников поставлять больше бензина и дизеля на внутренний рынок, а не на экспорт. Если продавать топливо за рубеж выгоднее, чем внутри страны, то с помощью демпфера правительство компенсирует нефтекомпаниям разницу с экспортом, стабилизируя таким образом динамику цен. Но если внутренние цены на топливо становятся выше определенных значений, демпферные выплаты обнуляются.
0
0
0
0
0
Комментарии