Липецкая вечЁрка: трагедия на улице Космонавтов, продление отопительного сезона и рост штрафов за парковку
Гидролог спрогнозировал окончание сильных половодий в России
Половодье в некоторых регионах России завершится лишь в начале или середине июня, сообщила «Известиям» завотделом речных гидрологических прогнозов Гидрометцентра России Наталья Юмина.
В европейской части России обстановка уже стабилизируется, хотя в ряде регионов снег растаял не полностью. В Сибири активная фаза половодья только наступает.
В некоторых регионах за Уралом снежный покров может даже увеличиваться — например, в Томской и Новосибирской областях, рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Практически вся Сибирь остается под снегом. Причем там высота снежного покрова превышает 50 см. Много снега в Якутии, где высота снежного покрова 35 см», — уточнила она.
Аналогичная ситуация на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке — там высота снежного покрова составляет от 20 до 55 см.
