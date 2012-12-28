Гидролог спрогнозировал окончание сильных половодий в России

Половодье в некоторых регионах России завершится лишь в начале или середине июня, сообщила «Известиям» завотделом речных гидрологических прогнозов Гидрометцентра России Наталья Юмина. 

Сильные паводки из-за опасного повышения уровня воды в водоемах зафиксировали 13 апреля в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской, Омской и Томской областях, сообщили в Гидрометцентре России. В организации дополнили, что неблагоприятное значение в ближайшие три дня также сохранится в Брянской, Владимирской, Курской, Кировской, Нижегородской областях, Марий Эл, Удмуртии и Дагестане. 

В европейской части России обстановка уже стабилизируется, хотя в ряде регионов снег растаял не полностью. В Сибири активная фаза половодья только наступает. 

В некоторых регионах за Уралом снежный покров может даже увеличиваться — например, в Томской и Новосибирской областях, рассказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Практически вся Сибирь остается под снегом. Причем там высота снежного покрова превышает 50 см. Много снега в Якутии, где высота снежного покрова 35 см», — уточнила она.

Аналогичная ситуация на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке — там высота снежного покрова составляет от 20 до 55 см.
