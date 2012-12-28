50 минут назад

В МВД рассказали о схеме мошенников с голосовыми сообщениями в поддержку СВО

Мошенники снова взламывают аккаунты в мессенджерах и рассылают от имени друзей подозрительные ссылки.

Мошенники начали использовать новую схему обмана с распространением фишинговых ссылок под предлогом записи голосовых сообщений в поддержку героев СВО, — рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«Мошенники продолжают использовать взломанные аккаунты в мессенджерах для распространения фишинговых ссылок. От имени знакомых пишут пользователям с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. Естественно, чтобы это сделать, необходимо пройти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что переход по таким ссылкам может привести к хищению учетных данных, захвату аккаунта или стать началом для многокомпонентной атаки на пользователя. Подобные мошеннические попытки направлены на доверие и эмоции, уточнили в МВД, — пишут «Известия».
