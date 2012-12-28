В России
50 минут назад
В МВД рассказали о схеме мошенников с голосовыми сообщениями в поддержку СВО
Мошенники снова взламывают аккаунты в мессенджерах и рассылают от имени друзей подозрительные ссылки.
«Мошенники продолжают использовать взломанные аккаунты в мессенджерах для распространения фишинговых ссылок. От имени знакомых пишут пользователям с просьбой записать голосовое сообщение в поддержку героев СВО. Естественно, чтобы это сделать, необходимо пройти по ссылке и ввести данные в регистрационную форму», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что переход по таким ссылкам может привести к хищению учетных данных, захвату аккаунта или стать началом для многокомпонентной атаки на пользователя. Подобные мошеннические попытки направлены на доверие и эмоции, уточнили в МВД, — пишут «Известия».
