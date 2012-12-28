Бывший росгвардеец Александр Капарулин снова оправдан по делу об убийстве, краже и похищении паспорта
В Госдуме заявили об увеличении числа оснований для выдворения мигрантов из РФ
Совет нижней палаты парламента РФ рассмотрит закон по повышению общественной безопасности и усилению контроля за поведением иностранцев.
«Количество оснований для выдворения мигрантов будет удвоено. Постарались сделать всё, чтобы препятствовать проникновению незаконных мигрантов в нашу страну», — заявил он.
По его словам, рассмотрение законопроекта пройдет в понедельник, 13 апреля. Планируется увеличить перечень правонарушений с 22 до 43. В частности, предлагается высылать мигрантов за нарушение общественного порядка и дискредитацию Армии РФ и России, — пишут «Известия».
Он также напомнил, что с 2024 года нижняя палата российского парламента приняла 22 федеральных закона. По данным МВД, за 2025 год всего были депортированы 72 тыс. мигрантов.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании 18 марта приняли в первом чтении правительственный законопроект, который вводит дополнительные требования к трудовым мигрантам, желающим работать в России. Инициатива предусматривает, что трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, проживающих в РФ и находящихся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.
