Стрельба в Ссёлках: винтовку нашли во дворе 35-летнего подозреваемого
Происшествия
Соседи судились из-за направленной в общий коридор камеры видеонаблюдения
Происшествия
«А будет ли платить мэрия за сжигание отходов жизнедеятельности горожан?»
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Бывший росгвардеец Александр Капарулин снова оправдан по делу об убийстве, краже и похищении паспорта
Происшествия
Подрезал и скрылся: полицейские задержали 20-летнего виновника ДТП
Происшествия
В громком деле обнальщиков был замешан налоговик
Происшествия
Таксистка присвоила забытый девочкой в машине телефон
Происшествия
Ветеринары предостерегают охотников от паразитов
Здоровье
«Металлург» забил один из самых красивых голов за много лет
Спорт
Читать все
Сегодня в Липецке: снег в апреле, мир без лжи и начальники начали предоставлять отгулы вместо подарков
Общество
Мэрия покупает метлы на 600 000 рублей
Общество
Подрезал и скрылся: полицейские задержали 20-летнего виновника ДТП
Происшествия
35-летний липчанин взял в кредит 1,8 миллиона рублей и отправил деньги мошенникам
Происшествия
В громком деле обнальщиков был замешан налоговик
Происшествия
Самая старая школа Липецка стала лакмусовой бумажкой системных просчетов бюджетных капремонтов
Общество
Вырубки на улице Неделина наконец-то залатали летним асфальтом
Общество
210 тысяч сеянцев сосен с Урала высадят в липецких лесах
Общество
Москвич украл телефон у пассажира поезда и забыл его в такси
Происшествия
На дороге Грязи-Добринка перевернулся автомобиль «Рено Логан»
Происшествия
Читать все
В России
5
42 минуты назад

В Госдуме заявили об увеличении числа оснований для выдворения мигрантов из РФ

Совет нижней палаты парламента РФ рассмотрит закон по повышению общественной безопасности и усилению контроля за поведением иностранцев.

Госдума обсудит законопроект, который предполагает удвоить перечень административных правонарушений, за которые мигранты будут подлежать выдворению, — сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Количество оснований для выдворения мигрантов будет удвоено. Постарались сделать всё, чтобы препятствовать проникновению незаконных мигрантов в нашу страну», — заявил он.

По его словам, рассмотрение законопроекта пройдет в понедельник, 13 апреля. Планируется увеличить перечень правонарушений с 22 до 43. В частности, предлагается высылать мигрантов за нарушение общественного порядка и дискредитацию Армии РФ и России, — пишут «Известия».

Он также напомнил, что с 2024 года нижняя палата российского парламента приняла 22 федеральных закона. По данным МВД, за 2025 год всего были депортированы 72 тыс. мигрантов.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 18 марта приняли в первом чтении правительственный законопроект, который вводит дополнительные требования к трудовым мигрантам, желающим работать в России. Инициатива предусматривает, что трудовые мигранты должны будут содержать себя и членов своей семьи, проживающих в РФ и находящихся на иждивении, на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
