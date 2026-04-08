В Дагестане сотни домов повредило мощным снегопадом
Непогода привела к временным перебоям с электричеством и связью.
По информации источника, речь идет о селе Хосрех Кулинского района — его жителям пришлось забираться на крыши, чтобы раскопать свое жилье. В связи с ударом стихии в населенном пункте временно отсутствовали свет и связь, а магазины были закрыты. На одной из записей можно увидеть сильно пострадавший от непогоды дом брата народной артистки Дагестана, певицы Ларисы Гаджиевой: так, у постройки разрушена кровля, завалило окна и двери. В данный момент сельчане просят помощи у жителей других сел и соседнего Лакского района в ликвидации последствий снегопада.
Кроме Хосреха, электричества и связи из-за удара стихии лишились жители еще ряда сел, а самый высокогорный населенный пункт России, Куруш, оказался практически отрезан от внешнего мира — там завалило дороги и дома, и люди не могут выйти на улицу.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в горах Дагестана пройдут новые снегопады и ливни.
