Небо чистое: за неделю в атмосферном воздухе Липецка превышений ПДК не фиксировалось
Сегодня в Липецке: «серым» зарплатам снова конец, особый режим и реальна ли амнистия по долгам
Липецкая вечЁрка: новый и.о. мэра, смертельный пожар на Гагарина, и отключение отопления откладывается
Общество
312
сегодня, 19:36
3
Паводок в Липецкой области пошел на спад
Движение по мосту между Талицей и Черкассами в Елецком районе восстановлено.
В целом, как отметили в министерстве дорог и транспорта Липецкой области паводковая ситуация в регионе стабилизируется. Тем не менее, сохраняются ограничения для проезда по ряду низководных мостов и временных переправ. Закрытыми остаются участки: в Задонском округе — переправы в селе Замятино и возле деревни Засновка, в Данковском округе — в селе Колодези, в Лебедянском районе — в населенных пунктах Селище, Черепянь и Куликовка Вторая.
Судя по динамике снижения уровня воды в Дону и его притоках, эти ограничения будут сняты в ближайшие дни. Но пока водителей просят следовать официальным предупреждениям и не пытаться преодолевать закрытые переправы до специального разрешени
0
0
0
1
1
Комментарии (3)