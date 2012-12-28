Паводок в Липецкой области пошел на спад

Движение по мосту между Талицей и Черкассами в Елецком районе восстановлено.

Как сообщили в региональном минтрансе, уровень воды в реке Быстрая Сосна снизился к концу прошлой недели, что позволило вернуть в штатный режим работу моста, соединяющего села Талица и Черкассы в Елецком округе. Мост закрывался на время активного таяния снега и прохода больших объемов талых вод из-за чего с него демонтировали ограждения. На данный момент движение по мосту полностью восстановлено.В целом, как отметили в министерстве дорог и транспорта Липецкой области паводковая ситуация в регионе стабилизируется. Тем не менее, сохраняются ограничения для проезда по ряду низководных мостов и временных переправ. Закрытыми остаются участки: в Задонском округе — переправы в селе Замятино и возле деревни Засновка, в Данковском округе — в селе Колодези, в Лебедянском районе — в населенных пунктах Селище, Черепянь и Куликовка Вторая.Судя по динамике снижения уровня воды в Дону и его притоках, эти ограничения будут сняты в ближайшие дни. Но пока водителей просят следовать официальным предупреждениям и не пытаться преодолевать закрытые переправы до специального разрешени