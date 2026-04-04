Циклон принесет в Липецкую область дожди

Среднесуточные температуры составят 6-8 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди. Ветер западный, ночью 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, временами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6, днем – от +9 до +14.





В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +10 до +12 градусов.





День 5 апреля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +21. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931 году – 16 градусов мороза.

5 и 6 апреля Липецкая область окажется под влиянием циклона с северо-запада, днем пройдут небольшие дожди. 7 апреля ожидаются умеренные дожди.