Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанка украла секретную рецептуру на работе и передала ее сторонней компании
Происшествия
Липецкая область провела в режиме воздушной опасности всю ночь
Происшествия
Ты никогда не пожалеешь о том, о чём сумел смолчать
Неделя 48
На 10 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Яйца по 100 рублей за десяток — это точно выгодно?!
Общество
В Липецкой области небольшие дожди и до +15
Общество
Читать все
Происшествия
6693
04.04.2026 11:51
16

Дело усманских братков передают в суд

Трое фигурантов держали в страхе местных жителей и приезжих граждан.

Усманский следственный отдел СУ СК России по Липецкой области завершил расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которых обвиняют по нескольким статьям УК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, один из обвиняемых 17 июня 2024 года спровоцировал конфликт с жителями Воронежской области, в ходе которого причинил потерпевшим телесные повреждения, а также повредил их автомобиль, разбив боковое стекло и повредив кузов – сумма ущерба 125 тысяч рублей.

При этом злоумышленник действовал вместе со своими знакомыми, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Кроме того, трое обвиняемых были замечены в нескольких разбойных нападениях на жителей Усманского округа, которых подозревали в причастности к незаконному обороту наркотиков. Прибывая по местам проживания потерпевших, фигуранты наносили им множественные удары руками и ногами, угрожали применением насилия, демонстрируя нож и иные предметы, используемые в качестве оружия.
Одного из потерпевших злоумышленники заставили перевести им денежные средства, одновременно требуя передать дополнительно 20 тысяч рублей. Такие же действия они применяли и в отношении других потерпевших.

В ходе следствия по делу были проведены 20 судебных экспертиз, допрошены почти 30 свидетелей. Теперь дело уходит в суд. Молодчиков обвиняют по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение имущества».
Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мама не горюй
вчера, 13:54
Как не крути , но в Усмани ещё девяностые)))
Ответить
Так же
вчера, 20:12
И в ельце
Ответить
Дед
вчера, 12:06
По 10лет и пусть думают как дальше жить.
Ответить
в чем вопрос?
вчера, 10:12
дело колхозных братков в дырявых трениках и на ржавых нексиях?
Ответить
Интересно
04.04.2026 22:39
А сколько этим браткам лет? Ну в смысле не сколько им дали, а их возраст?
Ответить
Антибиотик
04.04.2026 22:14
Сельские рекитиры - это ужос
Ответить
Фунтик
04.04.2026 19:48
Колхозники какие-то, машину поцарапали- детский сад
Ответить
Антон
04.04.2026 18:00
Видно надоели всем
Ответить
Зато
04.04.2026 17:53
Не 90-ые
Ответить
Александр Н.
04.04.2026 15:20
А нас уверяли,что девяностые не вернутся.
Ответить
СССР
04.04.2026 14:48
какой то бардак щас везде развели, высшую меру срочно вернуть!
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить