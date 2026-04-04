Дело усманских братков передают в суд

Трое фигурантов держали в страхе местных жителей и приезжих граждан.

Усманский следственный отдел СУ СК России по Липецкой области завершил расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, которых обвиняют по нескольким статьям УК.Как сообщили в пресс-службе ведомства, один из обвиняемых 17 июня 2024 года спровоцировал конфликт с жителями Воронежской области, в ходе которого причинил потерпевшим телесные повреждения, а также повредил их автомобиль, разбив боковое стекло и повредив кузов – сумма ущерба 125 тысяч рублей.При этом злоумышленник действовал вместе со своими знакомыми, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.Кроме того, трое обвиняемых были замечены в нескольких разбойных нападениях на жителей Усманского округа, которых подозревали в причастности к незаконному обороту наркотиков. Прибывая по местам проживания потерпевших, фигуранты наносили им множественные удары руками и ногами, угрожали применением насилия, демонстрируя нож и иные предметы, используемые в качестве оружия.Одного из потерпевших злоумышленники заставили перевести им денежные средства, одновременно требуя передать дополнительно 20 тысяч рублей. Такие же действия они применяли и в отношении других потерпевших.В ходе следствия по делу были проведены 20 судебных экспертиз, допрошены почти 30 свидетелей. Теперь дело уходит в суд. Молодчиков обвиняют по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой», п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство», ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение имущества».