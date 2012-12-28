Мэрию Липецка суд обязал установить новые сроки сноса и расселения дома на улице Адмирала Макарова
Общество
344
50 минут назад
4
Мэрию Липецка суд обязал установить новые сроки сноса и расселения дома на улице Адмирала Макарова
Сроки переселения — не позднее 4 квартала 2030 года и сноса — до 4 квартала 2027 года признаны неразумными.
Постановление мэрии о расселении дома не позднее 4 квартала 2030 года и его сноса до 4 квартала 2027 года судебным решением отменено — такие сроки признаны неразумными. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
«Дом №4 по улице Адмирала Макарова признан аварийным и подлежащим сносу в августе 2024 года. Согласно экспертному заключению, величина физического износа дома составляет 65%, техническое состояние не позволяет его безопасно эксплуатировать, проведение капремонта признано нецелесообразным. Поэтому жильцы и просили суд отменить постановление о расселении дома не позднее 4 квартала 2030 года, обязать администрацию установить разумные сроки предоставления жилья», — рассказали в судебной системе области.
Теперь мэрия в течение месяца с момента вступления решения в силу должна установить новые разумные сроки сноса дома и переселения его жильцов.
0
0
0
3
5
Комментарии (4)