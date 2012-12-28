Общество
Мэрию Липецка суд обязал установить новые сроки сноса и расселения дома на улице Адмирала Макарова

Сроки переселения — не позднее 4 квартала 2030 года и сноса — до 4 квартала 2027 года признаны неразумными.

Левобережный районный суд рассмотрел коллективный иск жильцов аварийного дома на улице Адмирала Макарова,4 и обязал администрацию Липецка установить разумный срок его расселения 

Постановление мэрии о расселении дома не позднее 4 квартала 2030 года и его сноса до 4 квартала 2027 года судебным решением отменено — такие сроки признаны неразумными. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

«Дом №4 по улице Адмирала Макарова признан аварийным и подлежащим сносу в августе 2024 года. Согласно экспертному заключению, величина физического износа дома составляет 65%, техническое состояние не позволяет его безопасно эксплуатировать, проведение капремонта признано нецелесообразным. Поэтому жильцы и просили суд отменить постановление о расселении дома не позднее 4 квартала 2030 года, обязать администрацию установить разумные сроки предоставления жилья», — рассказали в судебной системе области.

Теперь мэрия в течение месяца с момента вступления решения в силу должна установить новые разумные сроки сноса дома и переселения его жильцов.
Комментарии (4)

Магомед
19 минут назад
Ну и отложуть ещё лет на двадцать.
Липчанин76
30 минут назад
Не пойму, как можно расселить позже, чем снести (расселение 2030 год, снос 2027 год). А люди где будут жить до 30-го года, в землянках?
Сергей Б
19 минут назад
Предоставляется временное жильё на срок определённый срок Затем уже предоставляется жилплощадь. Несостыковок здесь нет.
Галина
11 минут назад
Предоставляется временное жильё на срок определённый срок Затем уже предоставляется жилплощадь. Несостыковок здесь нет. А временное станет постоянным.
