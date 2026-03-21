Цены на кабачки бьют рекорды
Общество
В Липецке похититель чуть не вынес весь алкоголь из магазина
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Пускай преследуют проблемы, но пусть не смогут нас догнать!
Неделя 48
В МЧС заявили, что «робинзонам» помогают объездные пути
Происшествия
Ловко устроился: грязинец кайфовал на деньги, которые списывал с банковской карты родственника
Происшествия
«ЭкоНива» подавила «бунт» липчан всего за полторы минуты
Спорт
Над Липецкой областью чистое небо
Происшествия
В Липецкой области сухо, туманно и до +10
Погода в Липецке
Читать все
Погода в Липецке
1420
21.03.2026 17:00
3

Антициклон закрыл двери для осадков в Липецкой области

Температура остается на 2-3 градуса выше нормы.

В ближайшие трое суток влиять на погоду в Липецкой области будет скандинавский антициклон, осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры составят 2-3градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5, днем – от +4 до +9.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем – от +4 до +6 градусов.

День 22 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 23 градусов мороза.
погода
Комментарии (3)

Игорь
вчера, 22:40
А что с рельсами трамвая?
Ужас
21.03.2026 22:05
Каждый день пишут +4 +9 а по факту уже неделю+1 +2 и пасмурно
Кошмар
вчера, 07:08
И не говорите. По ощущениям около нуля всё время. Неприятно, ибо думаешь, что плюс 7, или плюс 9 и вроде не холодно, а выйдешь - где он, этот " плюс"?
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
