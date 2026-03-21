Антициклон закрыл двери для осадков в Липецкой области

В ближайшие трое суток влиять на погоду в Липецкой области будет скандинавский антициклон, осадков не ожидается.Среднесуточные температуры составят 2-3градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 марта в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью будет от 0 до -5, днем – от +4 до +9.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем – от +4 до +6 градусов.День 22 марта стал самым теплым в Липецке в 2014 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 23 градусов мороза.