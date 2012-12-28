Россияне стали вдвое чаще продавать квартиры для закрытия ипотеки
Жители России стали вдвое чаще продавать квартиры для досрочного погашения ипотеки. Всего за год россияне погасили ипотеку через продажу квартир на общую сумму 1,3 млрд рублей.
Согласно статистике Банка России, в IV квартале таким образом было закрыто ссуд на 425 млн рублей — это вдвое больше показателя аналогичного периода 2024-го. Всего за год россияне погасили ипотеку через продажу квартир на общую сумму 1,3 млрд рублей.
Рост числа таких сделок может косвенно свидетельствовать о финансовых трудностях заемщиков, — заявил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Продажа квартиры по рыночной цене становится для них способом рассчитаться с долгом, когда обслуживать кредит больше невозможно.
Эксперты связывают эту тенденцию с «волной» рискованных кредитов, выданных в 2023 году. Как пояснил директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин, в тот период банки активно одобряли ипотеку с минимальным первоначальным взносом заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Сейчас эти ссуды выходят в просрочку: по данным ЦБ РФ, объем проблемной ипотечной задолженности к концу 2025 года удвоился, достигнув 205 млрд рублей.
Для многих клиентов продажа жилья становится рациональным выходом, чтобы не копить штрафы и не портить кредитную историю, — добавил Тумин. Чаще всего это крайняя мера, когда стандартный платеж становится непосильным из-за падения доходов — увольнения, потери премий, ухода в декрет или болезни кормильца, — пояснила менеджер продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова.
Заемщики предпочитают самостоятельно продавать квартиру, чтобы не доводить дело до суда, — отметил арбитражный управляющий Илья Усынин. Судебное взыскание — процесс длительный и сложный, поэтому добровольная реализация жилья позволяет быстрее закрыть долг и избежать дополнительных издержек.
