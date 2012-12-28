В Липецке ищут 15-летнего подростка
Происшествия
«ДТП, блин»: на Соколе автобус бортанул автомобиль
Происшествия
В заброшенном доме нашли труп
Происшествия
Экипаж ДПС сопроводил неотложку, спешившую к пациенту с кровотечением
Общество
Автобус столкнулся с легковушкой: пострадала 79-летняя женщина
Происшествия
Спасательную операцию на льду реки записала камера наблюдения
Происшествия
На Архангельской горела пятиэтажка
Происшествия
Трех юных автоворов задержали липецкие полицейские
Происшествия
На нескольких улицах и дорожных развязках Липецка не работают светофоры
Общество
Женщина достала своего бывшего мужа-липчанина оскорблениями из Заполярья
Происшествия
Читать все
Спасательную операцию на льду реки записала камера наблюдения
Происшествия
Пропавший в Липецке подросток найден
Происшествия
Липецкая область — на 41 месте по безработице среди регионов России
Общество
Во дворе на улице 30 лет Октября прогуливалась лиса
Общество
Грузовик наехал на правую руку находящегося в смотровой рабочего — ему выплатят 400 000 рублей
Происшествия
17-летний парень забрал из закладки 55,91 грамма мефедрона и вскоре попался полицейским
Происшествия
В заброшенном доме нашли труп
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мокрый снег и дождь ожидаются в Липецкой области
Погода в Липецке
C подрядчика по ремонту школ и садика в ДНР требуют более 51 миллиона рублей
Общество
Читать все
сегодня, 16:28

Россияне стали вдвое чаще продавать квартиры для закрытия ипотеки

Жители России стали вдвое чаще продавать квартиры для досрочного погашения ипотеки. Всего за год россияне погасили ипотеку через продажу квартир на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Объем досрочно погашенных ипотечных кредитов за счет продажи заложенного жилья резко вырос в конце 2025 года, — пишут «Известия».

Согласно статистике Банка России, в IV квартале таким образом было закрыто ссуд на 425 млн рублей — это вдвое больше показателя аналогичного периода 2024-го. Всего за год россияне погасили ипотеку через продажу квартир на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Рост числа таких сделок может косвенно свидетельствовать о финансовых трудностях заемщиков, — заявил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Продажа квартиры по рыночной цене становится для них способом рассчитаться с долгом, когда обслуживать кредит больше невозможно.

Эксперты связывают эту тенденцию с «волной» рискованных кредитов, выданных в 2023 году. Как пояснил директор рынков России и СНГ «Фам Пропертис» Валерий Тумин, в тот период банки активно одобряли ипотеку с минимальным первоначальным взносом заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Сейчас эти ссуды выходят в просрочку: по данным ЦБ РФ, объем проблемной ипотечной задолженности к концу 2025 года удвоился, достигнув 205 млрд рублей.

Для многих клиентов продажа жилья становится рациональным выходом, чтобы не копить штрафы и не портить кредитную историю, — добавил Тумин. Чаще всего это крайняя мера, когда стандартный платеж становится непосильным из-за падения доходов — увольнения, потери премий, ухода в декрет или болезни кормильца, — пояснила менеджер продукта «Ипотека» в «Сравни» Екатерина Сташкова.

Заемщики предпочитают самостоятельно продавать квартиру, чтобы не доводить дело до суда, — отметил арбитражный управляющий Илья Усынин. Судебное взыскание — процесс длительный и сложный, поэтому добровольная реализация жилья позволяет быстрее закрыть долг и избежать дополнительных издержек.
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
