C подрядчика по ремонту школ и садика в ДНР требуют более 51 миллиона рублей

Он получил авансы по контрактам, но деньги не отработал и не вернул.

Арбитражный суд рассмотрит иск ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» к ООО «Строительное монтажное управление-3». С фирмы-подрядчика по ремонту двух школ и детского сада в ДНР требуют 51,6 миллиона рублей — это неотработанные авансы по контрактам.В иске указано, что ещё в 2023 году «Управление капитального строительства Липецкой области» и ООО «Строительное монтажное управление-3» заключили три контракта на ремонты володарской школы №2, боевской школы и володарского ясли-сада № 1 «Солнышко».«По расчетам УКС Липецкой области, общая сумма невозвращенных авансовых платежей по трем контрактам составила 43,2 миллиона рублей. Несколько досудебных претензий остались без удовлетворения. УКС также просит взыскать проценты за пользование чужими деньгами по дань фактической уплаты долга — 8,4 миллиона рублей было на момент подачи заявления», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.