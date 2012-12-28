27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Женщина погибла, упав с Галатской башни в Стамбуле
"30-летняя Э. С. упала с Галатской башни. Прибывшие медики установили, что женщина скончалась", - сообщило агентство. По словам очевидцев, женщина стояла у ограждения терассы, но сам момент падения увидеть никому не удалось.
Прибывшие на место медицинские бригады констатировали смерть женщины. Начато расследование инцидента.
