В РФ в 2027 году появится механизм онлайн-взыскания долгов за ЖКХ

Механизм взыскания задолженностей за услуги ЖКХ в электронном виде собираются ввести в России к концу 2027 года. Внедрять процедуру будут Министерство строительства и ЖКХ совместно с Министерством цифрового развития.