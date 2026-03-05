Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
В РФ в 2027 году появится механизм онлайн-взыскания долгов за ЖКХ
Механизм взыскания задолженностей за услуги ЖКХ в электронном виде собираются ввести в России к концу 2027 года. Внедрять процедуру будут Министерство строительства и ЖКХ совместно с Министерством цифрового развития.
К концу этого года его опробуют в нескольких регионах. Должники будут получать уведомления о судебном приказе по взысканию на «Госуслугах» и ГИС ЖКХ.
В полном объеме сервис должен заработать в четвертом квартале 2027 года. Его внедрением займутся Минстрой и Минцифры, — передает РИА Новости.
При этом механизм будет опробован в двух или трех российских регионах уже к концу 2026 года. Соответствующие уведомления будут направляться через ГИС ЖКХ и портал Госуслуг, — пишет «Российская газета».
