И снова неразделённая любовь: на улице Титова спасли 36-летнего липчанина
Происшествия
Парковка на Плеханова стала автосалоном
Общество
Ельчанина застрелили из «Сайги»
Общество
Строительный мусор от сноса домов в Липецке вывозили неизвестно куда: возбуждено уголовное дело
Общество
Сорок одна тульская кошка гастролировала в Липецке незаконно
Общество
Отец погибшего участника СВО добился назначении пенсии по потере кормильца
Общество
Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин
Происшествия
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
60-летняя женщина не смогла выбраться из дома из-за сошедшего с крыши снега
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Из задонских Гнилуш жалуются на нерасчищенную дорогу
Общество
Дерево упало на дом в центре Липецка
Происшествия
Пенсионерка оставила сумку без присмотра на рынке – у нее тут же нашелся новый хозяин
Происшествия
Липчанка больше года жила на деньги с афер, а потом за ней пришли
Происшествия
По проспекту 60-летия СССР поплыли автомобили
Общество
На тамбовской трассе столкнулись легковушка и грузовик
Происшествия
Сегодня в Липецке: знаменитые страшилки, липецкие мужчины – не скряги, но 8 марта рассчитывают уложиться в 3 тысячи
Общество
Директора «Городского детско-юношеского центра» обвинили в превышении полномочий на миллион рублей
Происшествия
В селе Казинка горел жилой дом
Происшествия
Отбой красного уровня
Происшествия
В России
31
26 минут назад

В РФ в 2027 году появится механизм онлайн-взыскания долгов за ЖКХ

Механизм взыскания задолженностей за услуги ЖКХ в электронном виде собираются ввести в России к концу 2027 года. Внедрять процедуру будут Министерство строительства и ЖКХ совместно с Министерством цифрового развития.

В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде, — следует из документов правительства.

К концу этого года его опробуют в нескольких регионах. Должники будут получать уведомления о судебном приказе по взысканию на «Госуслугах» и ГИС ЖКХ.

В полном объеме сервис должен заработать в четвертом квартале 2027 года. Его внедрением займутся Минстрой и Минцифры, — передает РИА Новости.

При этом механизм будет опробован в двух или трех российских регионах уже к концу 2026 года. Соответствующие уведомления будут направляться через ГИС ЖКХ и портал Госуслуг, — пишет «Российская газета».
ЖКХ
долги
