Эксперты ждут роста цен на энергоресурсы РФ и увеличения доходов бюджета
Накануне эксперты ожидали большего скачка цен на нефть, вплоть до $100 за баррель, отмечая атаки на танкеры в Ормузском заливе. Но рынок показал достаточно сдержанное движение вверх так как инвесторы посчитали, что пока нефтегазовая инфраструктура не была сильно повреждена авиаударами, сообщают «Известия».
Что касается газовых котировок, то их стремительный рост обусловлен тем, что катарский СПГ, поставляемый в Европу, может транспортироваться только через Ормузский пролив, движение судов по которому сейчас фактически остановлено, добавил он.
В случае эскалации конфликта, Россия сможет нарастить поставки своих энергоресурсов, считают эксперты, в то же время отмечая ограниченные возможности отечественного нефтегаза. Это связано, по словам аналитиков, с инфраструктурными возможностями и обязательствами перед ОПЕК+.
Что касается нефти, то, по словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Андрианова, в случае сбоев поставок в Китай и другие страны АТР одним из вариантов замещения выпадающих объемов может стать Россия. Она и без того в последнее время заметно нарастила экспорт в КНР на фоне усиливающегося давления США на Индию с целью побудить Нью-Дели отказаться от закупок российского сырья.
По мнению управляющего партнера агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, в этих условиях Китай и Индия поборются за российские объемы нефти, что окажет положительное влияние на снижение дисконта. Отечественный нефтегаз выиграет от этой конкурентной борьбы, как в снижении дисконта, так и в увеличении доходов бюджета. При этом оценить масштаб эффекта пока сложно — многое будет зависеть от дальнейшего развития событий, заключила аналитик.
