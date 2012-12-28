Все новости
Сегодня в Липецке: у школьников отберут телефоны, работа, на которую примут каждого
Общество
Драка на улице закончилась кражей сумки с деньгами
Происшествия
Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Автобус застрял на конечной остановке — его вытаскивали спасатели и глава сельской администрации
Происшествия
Разбитая подвеска или штраф 7500 рублей: на ссёлковской развязке водители выезжают на встречку
Общество
На улице Бунина сгорел «BMW»
Происшествия
Подозреваемую в покушении на убийство дочери и сына 41-летнюю липчанку арестовали
Происшествия
Липчанин поссорился с женой и заявил о похищении детей… тёщей!
Происшествия
7-летний мальчик пострадал в столкновении на улице 50 лет НЛМК
Происшествия
По решению суда в Липецке отремонтируют дорогу
Общество
Работа всех светофоров в центре города восстановлена
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Общество
Друг участника СВО выманил у его мачехи 115 000 рублей
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
У 38-летнего усманца нашли 21 400 пачек немаркированных сигарет
Происшествия
В Липецкой области ожидается небольшой снег
Погода в Липецке
В Липецке зацвели пролески
Общество
Приехал сдавать права в Госавтоинспекцию и попался пьяным за рулём: у петербуржца конфисковали в Липецке «Хонду»
Происшествия
Мать погибшего участника СВО доказывает родство с сыном для получения пенсии по потере кормильца
Общество
В России
12
9 минут назад

Эксперты ждут роста цен на энергоресурсы РФ и увеличения доходов бюджета

Стоимость мировых энергоресурсов, реагируя на конфликт в Персидском заливе, показала годовые максимумы. Цена майских фьючерсов североморской Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 6,29%, до $77,46 за баррель, а на апрельские фьючерсы на природный газ на хабе TTF в Нидерландах увеличилась на 34,04%, до $520,81 за тысячу куб. м на закрытии торгов 2 марта.

Накануне эксперты ожидали большего скачка цен на нефть, вплоть до $100 за баррель, отмечая атаки на танкеры в Ормузском заливе. Но рынок показал достаточно сдержанное движение вверх так как инвесторы посчитали, что пока нефтегазовая инфраструктура не была сильно повреждена авиаударами, сообщают «Известия».

Что касается газовых котировок, то их стремительный рост обусловлен тем, что катарский СПГ, поставляемый в Европу, может транспортироваться только через Ормузский пролив, движение судов по которому сейчас фактически остановлено, добавил он.

В случае эскалации конфликта, Россия сможет нарастить поставки своих энергоресурсов, считают эксперты, в то же время отмечая ограниченные возможности отечественного нефтегаза. Это связано, по словам аналитиков, с инфраструктурными возможностями и обязательствами перед ОПЕК+.

Что касается нефти, то, по словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Андрианова, в случае сбоев поставок в Китай и другие страны АТР одним из вариантов замещения выпадающих объемов может стать Россия. Она и без того в последнее время заметно нарастила экспорт в КНР на фоне усиливающегося давления США на Индию с целью побудить Нью-Дели отказаться от закупок российского сырья.

По мнению управляющего партнера агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, в этих условиях Китай и Индия поборются за российские объемы нефти, что окажет положительное влияние на снижение дисконта. Отечественный нефтегаз выиграет от этой конкурентной борьбы, как в снижении дисконта, так и в увеличении доходов бюджета. При этом оценить масштаб эффекта пока сложно — многое будет зависеть от дальнейшего развития событий, заключила аналитик.
