Кот пролетел три этажа по вентиляционной шахте: из подвала его доставали спасатели

Вчера спасателям аварийно-спасательного отряда Липецкой области поступил необычный вызов из Грязей. В вентиляционной шахте дома №34 по улице Марины Расковой на уровне подвала застрял кот.Причём кот не бездомный: в вентиляционную шахту он свалился из квартиры на третьем этаже.Спасателей встретила девочка в слезах — хозяйка кота.Кота в итоге благополучно достали из шахты и передали хозяйке.