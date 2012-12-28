Пьяный водитель грузовика «Фиат» протаранил припаркованный автомобиль: водитель уже был лишен прав
Кот пролетел три этажа по вентиляционной шахте: из подвала его доставали спасатели
Прибывших на место спасателей встретила девочка в слезах — хозяйка кота.
Причём кот не бездомный: в вентиляционную шахту он свалился из квартиры на третьем этаже.
Спасателей встретила девочка в слезах — хозяйка кота.
Кота в итоге благополучно достали из шахты и передали хозяйке.
