Росстандарт изменил ГОСТ на белый хлеб с 1 апреля
Новый ГОСТ на хлеб из пшеничной муки начнет действовать в РФ с 1 апреля 2026 года. Срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи, как и раньше, устанавливается не более 10 часов.
«Теперь допускается подовый хлеб овальной формы. Также допускается выпекать белый хлеб массой менее 500 г, хотя раньше масса должна была быть от 0,5 кг», — говорится в сообщении.
Срок максимальной выдержки хлеба после доставания из печи на предприятии останется прежним — не более 10 часов. При этом из новой редакции стандарта исчезли рекомендации по сроку реализации продукта в розничной торговле. Ранее продать хлеб в розничной сети рекомендовалось не позднее чем через 24 часа после выемки его из печи.
Также прописан перечень сырья, которое можно использовать для приготовления белого хлеба. Это мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, поваренная пищевая соль, питьевая вода и белый сахар. Наконец, можно использовать пищевую добавку из функциональных классов «вещество для обработки муки», «антиокислитель», ферментные препараты, в том числе в составе комплексной пищевой добавки по нормативному документу.
Документ является международным стандартом и вступит в силу с 1 апреля. Он заменит ГОСТ, который действовал еще в СССР — от 1986 года.
Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
