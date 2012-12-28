Все новости
Неразделённая любовь довела 39-летнюю липчанку до реанимации
Происшествия
Вокруг высохшего пруда у 3-го участка ЛТЗ образовалось море
Общество
«Водитель при входе послал на три буквы»
Общество
Спуски в подземный переход у Центрального рынка ремонтировать не будут
Общество
Липчанин-колясочник не может попасть в поликлинику из-за заснеженного двора
Общество
Липчане из-за закрытого неба Катара остались в Таиланде
Общество
На улице Семашко порвало теплотрассу
Общество
21-летний липчанин заплатил за интим-услуги 160 000 рублей
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Четыре человека пострадали в столкновении на дороге Липецк-Чаплыгин
Происшествия
Сегодня в Липецке: у школьников отберут телефоны, работа, на которую примут каждого
Общество
Липчанин поссорился с женой и заявил о похищении детей… тёщей!
Происшествия
Липецкая вечЁрка: отравленные матерью дети, женщина в сугробе и ужасы в собачьем приюте
Общество
Великая! Кристина Королёва выиграла чемпионат России
Спорт
Из горящей квартиры в Ельце спасли двух человек
Происшествия
Кот пролетел три этажа по вентиляционной шахте: из подвала его доставали спасатели
Происшествия
7-летний мальчик пострадал в столкновении на на улице 50 лет НЛМК
Происшествия
На улице Бунина сгорел «BMW»
Происшествия
Пьяный водитель грузовика «Фиат» протаранил припаркованный автомобиль: водитель уже был лишен прав
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В России
59
43 минуты назад

Росстандарт изменил ГОСТ на белый хлеб с 1 апреля

Новый ГОСТ на хлеб из пшеничной муки начнет действовать в РФ с 1 апреля 2026 года. Срок максимальной выдержки хлеба на предприятии после выемки из печи, как и раньше, устанавливается не более 10 часов.

С 1 апреля в России будет введен новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, — передает РИА Новости со ссылкой на документ Росстандарта.

«Теперь допускается подовый хлеб овальной формы. Также допускается выпекать белый хлеб массой менее 500 г, хотя раньше масса должна была быть от 0,5 кг», — говорится в сообщении.

Срок максимальной выдержки хлеба после доставания из печи на предприятии останется прежним — не более 10 часов. При этом из новой редакции стандарта исчезли рекомендации по сроку реализации продукта в розничной торговле. Ранее продать хлеб в розничной сети рекомендовалось не позднее чем через 24 часа после выемки его из печи.

Также прописан перечень сырья, которое можно использовать для приготовления белого хлеба. Это мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, поваренная пищевая соль, питьевая вода и белый сахар. Наконец, можно использовать пищевую добавку из функциональных классов «вещество для обработки муки», «антиокислитель», ферментные препараты, в том числе в составе комплексной пищевой добавки по нормативному документу.

Документ является международным стандартом и вступит в силу с 1 апреля. Он заменит ГОСТ, который действовал еще в СССР — от 1986 года.

Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей. При этом ГОСТы могут быть и обязательными, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте.
ГОСТ
хлеб
