«Каждый день я видела мертвых щенков»: защитница животных рассказала о жутких условиях в липецком приюте

Жительница Мичуринска еще в прошлом года начала бить во все колокола, жалуясь на условия содержания животных в приюте липчанки Татьяны Фоминой, которая к тому времени два года занималась отловом собак на улицах Липецка по заказу мэрии.