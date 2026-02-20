Сегодня в Липецке: новое прочтение истории, липчане переходят от фальшивок к настоящим деньгам
«Каждый день я видела мертвых щенков»: защитница животных рассказала о жутких условиях в липецком приюте
Общество
225
17 минут назад
2
«Каждый день я видела мертвых щенков»: защитница животных рассказала о жутких условиях в липецком приюте
Жительница Мичуринска еще в прошлом года начала бить во все колокола, жалуясь на условия содержания животных в приюте липчанки Татьяны Фоминой, которая к тому времени два года занималась отловом собак на улицах Липецка по заказу мэрии.
— Я приезжала в приют Фоминой в Княжью Байгору Грязинского района восемь раз с 28 августа по 11 сентября. И эти две недели кормила ее 150 собак на свои деньги и на то, что собирала у продавцов мичуринского рынка, которые хорошо меня знают и всегда помогают. Но то, что я увидела у Фоминой, было самым натуральным концлагерем: собак совершенно не кормили. Я до этого не верила, что собаки могут поедать свое потомство! Каждый день я видела мертвых животных! При мне погибли 68 щенков — с ладонь размером. Мертвых животных в мешках вывозил Александр, работник Фоминой. Можно только догадываться, куда девались недавно пойманные собаки — я видела только пустые вольеры, — рассказала GOROD48 Лариса.
Женщина утверждает, что за две недели только раз видела Фомину — она привезла в приют 600 килограммов мясокостной муки. А по липецким контрактам собаки в приюте должны были получать корм на 330 рублей вне зависимости от их возраста.
Повернутая, по ее словам, на любви к животным, Лариса с сентября, как она говорит, только на Луну не писала о том, что увидела. В итоге добилась комплексной проверки приюта Фоминой Грязинской межрайонной прокуратурой, региональным управлением ветеринарии и управлением Россельхознадзора, которые обнаружили в деятельности предпринимательницы несколько составов административных правонарушений.
— А потом мне «помогла» сама Фомина, которую задержали за взятку куратору из УГС Липецка, — говорит Лариса Прокопенко, которая не может простить Фоминой бездушного отношения к животным.
По данным бизнес-агрегаторов, только с УГС Липецка ИП Фомина заключила восемь контрактов на 32,2 млн рублей, с администрацией Мичуринска — еще три на 7,3 миллиона.
— После возбуждения уголовного дела история Фоминой уже перестала быть нашей с ней локальным конфликтом. Но у меня остается один вопрос: о судьбе госконтракта ее ИП с мэрией Липецка. В подобных ситуациях логично ожидать как минимум пересмотра, приостановки или дополнительной проверки исполнения контракта до устранения выявленных нарушений. Однако контракт продолжает исполняться, финансирование не остановлено, а фактическое выполнение работ, по имеющейся информации, осуществляет Дмитрий Фомин, муж Татьяны, при сохранении прежних условий приюта в Княжей Байгоре, к которым высказывали претензии прокуратура, Россельхознадзор и ветеринария. Муниципальный контракт на значительные суммы — это вопрос доверия к системе закупок. Когда в отношении исполнителя ведётся судебное разбирательство, общество вправе рассчитывать на прозрачность и дополнительные гарантии контроля. Иначе создаётся ощущение, что ограничительные меры затрагивают человека, но не затрагивают финансовые потоки, — говорит Лариса.
Буквально на днях Лариса Прокопенко написала обращение на имя руководителя СУ СК по Липецкой области Евгения Шаповалова:
«Считаем, что при наличии судебно подтвержденных нарушений и действующей меры пресечения дальнейшее исполнение муниципального контракта без устранения выявленных нарушений требует надлежащей правовой оценки. Отдельно обращаем внимание на возможные признаки нарушений: жестокое обращение с животными, фальсификацию отчётных данных, нецелевое расходование бюджетных средств, незаконное осуществление предпринимательской деятельности в период действия меры пресечения, возможное мошенничество при исполнении контракта. Прошу дать правовую оценку законности продолжения исполнения контрактов ИП Фоминой в период её нахождения под домашним арестом. Проверить законность передачи исполнения обязательств третьим лицам (в том числе супругу) при сохранении прежних условий деятельности. Проверить сотрудников, осуществляющих отлов, на наличие необходимых разрешительных документов, трудовых договоров и соблюдения требований законодательства РФ. Дать оценку возможным признакам состава преступлений, предусмотренных законодательством».
GOROD48 обратился в УГС Липецка с просьбой ответить на вопрос, кто сегодня занимается отловом бродячих собак в городе? Нам ответили — та же организация, с которой заключен муниципальный контракт, ИП Татьяны Фоминой.
P.S. Как раз в августе прошлого года GOROD48 решил узнать, куда из приюта Татьяны Фоминой деваются отловленные собаки (за восемь месяцев 2025 года работники ИП отловили 838 собаки, а назад вернули лишь 123)? На этот вопрос Фомина ответила так: мы стараемся раздать максимум животных в добрые руки. Предпринимательница заявила, что после трех оплаченных недель из городского бюджета пойманные на улицах собаки остаются в ее собственной ветклинике со стационаром для животных.
Кстати, тогда, в конце августа, во время визита GOROD48 в приют собаки выглядели вполне счастливыми: в каждой клетке был ворох свежих опилок, миски для питья и еды, наполненные сухим кормом.
1
0
2
0
0
Комментарии (2)