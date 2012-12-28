В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
Женщина поочерёдно выносила свои вещи из автобуса и у одного пакета тут же нашлась новая хозяйка
«Услышал слабый стон и непонятные звуки»: тонувшего мужчину дотянул до берега 46-летний липчанин
20-летний водитель и его 18-летняя пассажирка попали в больницу после столкновения на тамбовке
В России
29
сегодня, 15:01
В Госдуме разъяснили изменения в программе долгосрочных сбережений
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) в России готовится к серьёзным изменениям.
По его словам, Минфин предложил изменить правила в первую очередь для людей пенсионного и предпенсионного возраста. Сейчас женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет могут забрать все накопленные средства вместе с деньгами государства в любой момент, — передает ТАСС.
«На практике это привело к тому, что многие люди стали рассматривать программу не как инструмент накоплений на старость, а как обычный вклад с очень высокой доходностью», — отметил Панеш.
По его словам, только в третьем квартале 2025 года участники вывели со счетов почти 18 млрд рублей.
Панеш уточнил, что собственные взносы и инвестиционный доход можно будет забирать и раньше без ограничений, а деньги софинансирования без потерь — через 5 лет. Он добавил, что инициатива находится на рассмотрении.
Программа долгосрочных сбережений действует в России с 2024 года. Участник заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и вносит средства, государство софинансирует взносы в течение 10 лет, но не более 36 тысяч рублей в год. Минимальный срок участия в программе — 15 лет. До истечения 15-летнего срока участники программы смогут начать получать выплаты в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.
0
0
0
0
0
Комментарии