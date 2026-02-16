Участники РОРП ЛО обсудили актуальные вопросы антимонопольного регулирования

В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялась рабочая встреча с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области Ириной Владимировной Поткиной. Обсуждались актуальные вопросы антимонопольного регулирования: практика за 2025 год и задачи на 2026 год.



Предваряя выступление спикера, директор РОРП ЛО Ольга Николаевна Митрохина отметила: «Федеральная антимонопольная служба — это не просто «контролер», а важный инструмент для здоровой экономики. Она защищает всех участников рынка: бизнес – от нечестных конкурентов, покупателей – от обмана со стороны недобросовестных продавцов и завышенных цен, государство – от неэффективных трат».Круглый стол в РОРП ЛО традиционно состоял из двух частей — выступления Ирины Поткиной и дискуссии в режиме вопрос-ответ.Ирина Поткина рассказала о работе Липецкого УФАС России с хозяйствующими субъектами по нескольким направлениям: по вопросам влияния на конкурентную среду, тарифного регулирования.Сегодня для УФАС расширены возможности превентивных мер в отношении бизнеса — таких, как предостережение и предупреждение. Если предупреждение исполняется, то административных мер: возбуждения дел и наложения штрафов уже не последует.Все заявления в УФАС теперь должны быть подписаны — лично или электронной цифровой подписью. Только тогда они имеют надлежащий статус. Также у территориальных органов антимонопольной службы появилась возможность проводить профилактические визиты: обязательные — по поручению Центрального аппарата ФАС России, и по заявлению хозяйствующего субъекта. Проведение визитов возможно, в том числе, с помощью мобильное приложения «Инспектор».Предпринимателям рассказали о том, что все субъекты естественных монополий должны принять положения о закупочной деятельности. При этом нельзя составлять их таким образом, чтобы проводить закупки у единственного поставщика. Но порой доля таких закупок у естественных монополий доходит до 80-95% — ФАС с этим активно борется, возбуждает дела и заставляет править положения о закупочной деятельности.В 2025 году увеличилось количество обращений в Липецкое УФАС по газоснабжению. Они касались догазификации СНТ на территории региона и затягивания исполнения договоров технологического присоединения.Также в УФАС в 2025 году поступили 14 обращений по качеству электроснабжения — оно должно быть бесперебойным, а отключения сверх норматива не допустимы и влекут последствия для поставщика коммунального ресурса.Также Ирина Поткина осветила актуальные вопросы закупочной деятельности. В частности, поговорили о работе с недобросовестными поставщиками и принятии односторонних решений об отказе от контракта. Количество обращений о расторжении контракта по инициативе заказчика всё время растёт. Всего в прошлом году Липецким УФАС принято 99 решений о включении сведений в реестр недобросовестных подрядчиков на основании сведений заказчиков.Участники РОРП просили обратить особое внимание на картельные сговоры и «тараны» — стратегию участия в аукционе, направленную на вымещение добросовестных поставщиков. Зачастую участники сговора уменьшают цену контракта до экономически невыгодной, что вынуждает добросовестных конкурентов покинуть торги, ведь в таких случаях порой стоимость контракта может выходить ниже его себестоимости. И в результате контракт выигрывает фирма, которая просто раздаёт его на субподряды с занижением цены на 10%.Бизнесмены задавали самые больные вопросы — поднимались темы от рассмотрения споров с заказчиками в арбитражном суде до работы отдельных управляющих компаний и применения повышающего двукратного коэффициента при оплате коммунальных ресурсов по нормативу.В завершении встречи директор РОРП ЛО Ольга Митрохина вспомнила свой двухлетний опыт работы председателем общественного совета Липецкого УФАС России, особенно по теме начислений за неучтённое потребление электроэнергии. Как оказалось, опыт липецкого общественного совета приводится в пример в масштабах всей страны.А Ирина Поткина, в свою очередь, попросила быть осторожнее в сравнении себя со своими конкурентами. Соблазн приукрасить свои достоинства и принизить конкурентов всегда есть — но он может обернуться антимонопольным делом.— Наши встречи чрезвычайно полезны: мы попытались обозначить болевые вопросы, которые рассматривали в течение года, и донести до бизнеса, чтобы подобные нарушения не совершались участниками экономических отношений. Предприниматели берут нашу информацию себе на вооружение, чтобы чуть-чуть скорректировать своё поведение и не допускать ошибок. Поэтому такие встречи нужны. И нам задавались вопросы, которые требуют особого внимания и проработки, в том числе и с точки зрения законодательных инициатив, — отметила Ирина Поткина.— Встреча с руководителем Управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области Ириной Владимировной Поткиной оказалась очень интересной и насыщенной.Сегодня, мы говорили о том, кто попал в поле зрения антимонопольной службы в 2025 году, на что обратить внимание, какие изменения в законодательстве произошли и что нужно учитывать при ведении бизнеса в 2026 году. Было очень много вопросов — получился достаточно активный и продуктивный диалог, полезный для всех участников нашего мероприятия, — подвела итог встречи в РОРП ЛО Ольга Митрохина.