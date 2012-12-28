Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
В России
77
сегодня, 10:00
В Волгоградской области после ракетной атаки начался пожар на территории объекта Минобороны РФ
Возгорание произошло на территории объекта Минобороны России около поселка Котлубань в результате ракетной атаки на Волгоградскую область.
В целях обеспечения безопасности от угрозы детонации во время тушения жителей поселка эвакуируют на автобусах. Для них организованы пункты временного размещения (ПВР) в Городищенском доме культуры и ДЮСШ, — рассказали Телеграм-канале администрации.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, также не было зафиксировано повреждений гражданских объектов. Пожар ликвидируют совместно сотрудники МЧС и Минобороны.
Накануне ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Над регионом, по информации Минобороны России, было сбито 49 вражеских БПЛА.
0
0
0
0
0
Комментарии