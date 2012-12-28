Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Участвовавших в драке у торгового центра подростков нашли
Происшествия
ДТП у Кулешовки: водитель «Шкоды» мог умереть за рулем
Происшествия
В пригороде Липецка тройное столкновение: один человек погиб
Происшествия
В Тербунском районе похоронили участника СВО
Общество
Это тупик: к 2030 году липецким перевозчикам не купить 278 автобусов
Общество
У липчанки вспыхнула газовая плита — женщина с ожогами в больнице
Происшествия
Жители «Звездного» провели ночь без тепла
Общество
Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: смерть за рулем, задержание вебкам-моделей, и городу нужны 278 новых автобусов
Общество
По проспекту Победы вновь течет ручей
Общество
Читать все
Cобственников квартир в Москве вывозили в Липецкую область и убивали: одного закопали заживо
Происшествия
Никакого уничижения, просто счёт – 0:7
Спорт
Коммунальный родник бьет на улице Зои Космодемьянской с 20 января
Общество
«Учителем года- 2026» в Липецке стала педагог гимназии №29
Общество
Дело лжеврачей центров «Путь здоровья» и «Асана» передано в суд
Происшествия
Синий трактор: второе уголовное дело в отношении пьяного угонщика передано в суд
Происшествия
Два БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Происшествия
На Советской обокрали караоке
Происшествия
В Липецке снова наблюдали гало
Общество
Пожар в Лебедяни: один человек пострадал
Происшествия
Читать все
В России
77
сегодня, 10:00

В Волгоградской области после ракетной атаки начался пожар на территории объекта Минобороны РФ

Возгорание произошло на территории объекта Минобороны России около поселка Котлубань в результате ракетной атаки на Волгоградскую область.

Минувшей ночью дежурные силы ПВО отразили ракетную атаку на Волгоградскую область. В результате падения обломков на один из объектов Минобороны России около поселка Котлубань произошло возгорание, — сообщает администрация области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.

В целях обеспечения безопасности от угрозы детонации во время тушения жителей поселка эвакуируют на автобусах. Для них организованы пункты временного размещения (ПВР) в Городищенском доме культуры и ДЮСШ, — рассказали Телеграм-канале администрации.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, также не было зафиксировано повреждений гражданских объектов. Пожар ликвидируют совместно сотрудники МЧС и Минобороны.

Накануне ночью Волгоградская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Над регионом, по информации Минобороны России, было сбито 49 вражеских БПЛА.
пожар
беспилотники
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить