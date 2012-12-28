Все новости
Общество
442
сегодня, 12:34
1

Обсуждения новой планировки берега у Петровского моста оказались не общественными

К проекту, который предполагает создание на берегу огромной парковки, подано всего одно замечание.

В общественных обсуждениях проекта внесения изменений в документацию по планировке территории набережной правого берега реки Воронеж у Петровского моста принял участие только координатор Липецкой областной общественной организации содействия экологической безопасности Сообщество «Клуб эколог» Александр Федоров.

Проект предполагает выделение земельного участка с кадастровым номером 48:20:0020211:43 под парковку на 174 машиноместа. В своем замечании Александр Федоров отметил, что использование участка под парковку неоправданно с точки зрения урбанистической и экологической целесообразности. К тому же к стоянке не предусмотрен пешеходный переход, а выезжающие с нее сотни автомобилей могут превратить дорожную обстановку у Петровского моста, и без того крайне сложную в часы пик, в критическую.

Участок с таким кадастровым номером упоминался в другом проекте изменений планировки территории — на улице Карла Маркса — по сути, части обновления строительной документации ЖК «Турист-2». В этом проекте, общественные обсуждения которого прошли с 18 декабря по 12 января, совсем без участников, участок фигурирует в списке «Объектов для паркования автомобилей». На нем планировалось обустроить 14 парковочных мест. Участок находится в 600 метрах от будущего ЖК.

После подведения итогов обсуждений заключение об их результатах мэрия направит в министерство строительства и архитектуры Липецкой области для принятия решения.

Напомним, там же уже находятся заключение и протокол по ранее проведенным обсуждениям по поводу внесения изменений в документацию по планировке территории на улице Карла Маркса, согласно которым башня ЖК «Турист-2» стала ниже, а  общая площадь здания выросла. Решение по нему не принято. 29 января Арбитражный суд Липецкой области признал разрешительную документацию на строительство ЖК  недействительной. Застройщик «Туриста-2» намерен это решение оспорить.
Турист
публичные слушания
Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эх
22 минуты назад
Очередная глупость. Фёдоров прав.
Ответить
