У Петровского моста предложена парковка на 172 машиноместа: экологи против
Предложение о создании парковки содержится в проекте изменений планировки территории у правого берега реки Воронеж, который сейчас проходит общественные обсуждения.
Новым проектом предполагается изменить вид разрешенного использования участка с «общественного управления, обеспечения внутреннего правопорядка» на «стоянку транспортных средств». На ней предлагается обустроить не менее 172 парковочных мест.
Представители Липецкой областной общественной организации содействия экологической безопасности сообщество «Клуб Эколог» подготовило отзыв на этот проект и направило его куратору строительного блока администрации Липецка вице-мэру Светлане Сурмий.
Экологи уверены, что использование участка под парковку неоправданно с точки зрения урбанистической и экологической целесообразности. К тому же к автостоянке не предусмотрен пешеходный переход, а выезжающие с нее сотни автомобилей могут превратить дорожную обстановку у Петровского моста, и без того крайне сложную в часы пик, в критическую.
Вместо парковки авторы письма предложили создать на участке зеленую зону с элементами ландшафтного дизайна, чтобы улучшить экологическую обстановку.
— Для меня важно, что этот зеленый кусочек может исчезнуть. Когда общественные обсуждения проходят онлайн, мало кто об этом знает, — рассказал эколог Александр Фёдоров.
Напомним, отсутствие достаточного количества парковочных мест в проекте ЖК «Турист-2» было одной из причин, по которой прокуратура области требовала в арбитражном суде признания недействительным разрешения на его строительство.
Публичные обсуждения проекта изменений в документацию по планировке набережной Воронежа мэрия Липецка объявила 22 января, когда процесс по иску прокуратуры еще длился, а 29 января арбитраж признал разрешительную документацию на строительство ЖК недействительной. Застройщик «Туриста-2» намерен это решение оспорить
