Общество
443
47 минут назад
4

У Петровского моста предложена парковка на 172 машиноместа: экологи против

Предложение о создании парковки содержится в проекте изменений планировки территории у правого берега реки Воронеж, который сейчас проходит общественные обсуждения.

На публичные обсуждения вынесен проект внесения изменений в документацию по планировке территории набережной правого берега реки Воронеж у Петровского моста. Речь идет об участке с кадастровым номером 48:20:0020211:43. Этот участок упоминался в проекте изменений планировки территории на улице Карла Маркса — по сути, части обновления строительной документации ЖК «Турист-2». В этом проекте, общественные обсуждения которого прошли с 18 декабря по 12 января и без участников, участок фигурирует в списке «Объектов для паркования автомобилей». Тогда на нем планировалось обустроить 14 парковочных мест. Участок находится в 600 метрах от будущего ЖК.

Новым проектом предполагается изменить вид разрешенного использования участка с «общественного управления, обеспечения внутреннего правопорядка» на «стоянку транспортных средств». На ней предлагается обустроить не менее 172 парковочных мест.

Представители Липецкой областной общественной организации содействия экологической безопасности сообщество «Клуб Эколог» подготовило отзыв на этот проект и направило его куратору строительного блока администрации Липецка вице-мэру Светлане Сурмий.

Экологи уверены, что использование участка под парковку неоправданно с точки зрения урбанистической и экологической целесообразности. К тому же к автостоянке не предусмотрен пешеходный переход, а выезжающие с нее сотни автомобилей могут превратить дорожную обстановку у Петровского моста, и без того крайне сложную в часы пик, в критическую.

Вместо парковки авторы письма предложили создать на участке зеленую зону с элементами ландшафтного дизайна, чтобы улучшить экологическую обстановку.

— Для меня важно, что этот зеленый кусочек может исчезнуть. Когда общественные обсуждения проходят онлайн, мало кто об этом знает, — рассказал эколог Александр Фёдоров.

Напомним, отсутствие достаточного количества парковочных мест в проекте ЖК «Турист-2» было одной из причин, по которой прокуратура области требовала в арбитражном суде признания недействительным разрешения на его строительство.

Публичные обсуждения проекта изменений в документацию по планировке набережной Воронежа мэрия Липецка объявила 22 января, когда процесс по иску прокуратуры еще длился, а 29 января арбитраж признал разрешительную документацию на строительство ЖК  недействительной. Застройщик «Туриста-2» намерен это решение оспорить 
Турист
публичные слушания
4
0
4
0
0

Комментарии (4)

Задолбали
8 минут назад
Задолбали уже центр города превращать в бетонное гетто! Каждый зеленый клочок земли норовят продать и использовать. В центре уже не продыхнуть от машин. Все натыкивают человейников, вместо невысокой застройки. А слабо оставить зеленые участки вдоль набережной? Делайте подземные или надземные паркинги при застройке.
гость
13 минут назад
Где люди не просят - там хотят сделать, а где просят - не делают, чудно.
Надо
22 минуты назад
Вам в Сселках сделать парковку.У нас места хватит,бурьян только расчистить,напротив школы-35,возле поликлиники ВОП.Места полно,кто то себе забронировал,но не платит,и неухаживает за участком.
Житель
31 минуту назад
это там летом народ в футбол играет?
