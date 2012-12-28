На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 10 февраля без холодной воды временно останутся жители пяти улиц Липецка – в центральной части города и в 19-м микрорайоне, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 22а по проспекту Победы, № 7 по улице Айвазовского, №№ 108, 110, 110б, 145 по улице Гагарина, №№ 2, 3, 5, 5а, 5б, 12а, 12б по проезду Кувшинова, №№ 8а, 10, 12 по улице Полиграфической.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.10 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 обесточат дом № 2 по Чаплыгинскому шоссе, село Ильино.