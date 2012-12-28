Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях 10 февраля без холодной воды временно останутся жители пяти улиц Липецка – в центральной части города и в 19-м микрорайоне, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
10 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 обесточат дом № 2 по Чаплыгинскому шоссе, село Ильино.
