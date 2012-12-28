Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Виновника лобового ДТП с тяжелыми последствиями ждёт суд
Происшествия
Сегодня в Липецке: лютые морозы возвращаются, вечный спор жён и матерей
Общество
Липецкой каратистке присвоили высшее звание Заслуженного мастера спорта
Спорт
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
В Липецке завыли сирены - угроза атаки БПЛА
Происшествия
В тройном столкновении на грязинской трассе пострадали двое
Происшествия
Из Липецкого округа жалуются на заваленные снегом дороги
Общество
Подъезды в сталактитах 2
Общество
Сергей Хрипунков: «Из игравших в Тамбове футболистов оставим троих»
Спорт
Автобусные остановки в Липецке обещают очистить от снега завтра
Общество
Читать все
В Липецке догхантер отравил двух бездомных собак: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Канализационная атака на Пришвина, 3а: подвал залит фекалиями, жильцы дома задыхаются
Общество
Более шести миллионов рублей за три дня отправили липчане мошенникам
Происшествия
Застрявшего в вентиляционной шахте голубя доставали спасатели
Общество
Дороги в Копцевых Хуторах чистят три единицы техники
Общество
Жители высотки на улице Ленина снова жалуются на подтопленный подвал
Общество
15 человек эвакуированы из дома на улице Виктора Музыки
Происшествия
Липецкая область оказалась в середине рейтинга регионов по банковским вкладам
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Антициклон вернул в Липецкую область морозную погоду
Погода в Липецке
Читать все
Общество
811
сегодня, 17:27
1

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 10 февраля без холодной воды временно останутся жители пяти улиц Липецка – в центральной части города и в 19-м микрорайоне, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 22а по проспекту Победы, № 7 по улице Айвазовского, №№ 108, 110, 110б, 145 по улице Гагарина, №№ 2, 3, 5, 5а, 5б, 12а, 12б по проезду Кувшинова, №№ 8а, 10, 12 по улице Полиграфической. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

10 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 обесточат дом № 2 по Чаплыгинскому шоссе, село Ильино. 
отключения
1
0
1
0
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Прюлестно!
сегодня, 17:47
Хоть одна хорошая новосьь! Еще интернет им отключите!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить