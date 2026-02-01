Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
Индексация пособий и маткапитала, ограничения семейной ипотеки – законы, которые вступают в силу в феврале
В России нашли альтернативу ипотеке
Депутат подчеркнул, что в текущих условиях ипотека остается недоступной для большинства граждан, а для тех, кто все же ее оформил, она становится «долговой кабалой». «Я напомню, что ипотека — это американская модель приобретения недвижимости через ее залог. Есть европейская модель стройсберкасс, и мы давным-давно настаиваем их сделать», — отметил Миронов. Он добавил, что решить жилищный вопрос в России также поможет система наемных домов.
Стройберкассы — это кредитные организации, которые копят средства граждан на приобретение жилья. Человек заключает контракт о сбережениях и регулярно вносит средства, к которым начисляется государственная премия. После накопления около 30-50 процентов целевой суммы гражданин получает право на целевой жилищный наем по фиксированной заниженной ставке до трех процентов годовых.
