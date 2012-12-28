Все новости
На Соколе столкнулись две легковушки и одна въехала в «Чижик»
Происшествия
Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
Происшествия
37-летний мужчина перебегал дорогу и попал под машину
Происшествия
В Данковском округе похоронили погибшего год назад на СВО земляка
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Объявлена ракетная опасность
Общество
Сотрудницу магазина оскорбили на общем собрании — её начальниц оштрафовали
Общество
В Липецке работал мошеннический «паспортный стол»
Происшествия
Сегодня в Липецке: китайский способ продления жизни, работодатели перестают удерживать персонал
Общество
Убийство на Индустриальной: застрелившему слесаря липчанину назначены шесть с половиной лет строгого режима
Происшествия
В доме на Кузнечной пятый день нет воды
Общество
«Спровоцировал ДТП и через сплошную скрылся в сторону центра города»
Происшествия
Липецк готовится к продолжительным снегопадам
Общество
В Липецке бывший судебный пристав осуждена за превышение должностных полномочий
Происшествия
На Алмазной столкнулись самосвал и автокран
Происшествия
Юрист сельхозпредприятия, работник МФЦ и кадастровый инженер арестованы по дело о мошенничестве с землёй
Происшествия
На улице Звездной рано утром стреляли
Происшествия
Виновна ли 43-летняя женщина в убийстве мужа — решат присяжные
Происшествия
На область надвигается непогода
Погода в Липецке
Происшествия
947
сегодня, 13:18
6

В Липецке бывший судебный пристав осуждена за превышение должностных полномочий

Женщина вошла в базу данным под именем своего начальника и сняла ограничения на действия с автомобилем «Фольксваген Туарег».

В Липецке теперь уже бывшего судебного пристава-исполнителя признали виновной в превышении должностных полномочий. Летом 2023 года она сняла ограничения на действия с дорогим автомобилем и его владелец тут же продал машину.

«В июле 2023 года судебный пристав-исполнитель территориального отдела, воспользовавшись отсутствием на рабочем месте заместителя начальника отдела, вошла от ее имени в программный комплекс «Автоматизированная информационная система федеральной службы судебных приставов России» и, не имея полномочий, вынесла от лица руководителя постановление об отмене запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля «Фольксваген Туарег», наложенного по исполнительному производству о взыскании с должника 1,2 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Это позволило продать автомобиль. В результате противоправных действий пристава имущество, на которое могло быть обращено взыскание, было утрачено. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств вины должностного лица, что позволило суду вынести обвинительный приговор», — добавили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

По решению суда женщина отделалась штрафом в 80 тысяч рублей, также ей запрещено два года занимать должности в правоохранительных органах и осуществлять функции представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия.
приставы
долги
4
2
2
2
4

Комментарии (6)

простая математика
59 секунд назад
От МИЛЛИОНА 200 тысяч отнимаем 80 тыщ. Что получится оставляем себе. Пострадавшему ничего не возращаем.
Леликов Сергей г. Липецк
7 минут назад
Если можно так снять ограничения,то так же можно их наложить. А там пока "суть да дело".....
гость
7 минут назад
А начальник тут не причем, что-ли? Тогда откуда у нее его пароль доя доступа. Может он сам все это сделал, а ее крайней сделали. СК надо дальше разбираться.
S
13 минут назад
Ну наконец-то
Александр Н.
сегодня, 13:35
Странное решение,это называется пожурили.
Надо же
сегодня, 13:30
Всего 80 тысяч и через два года снова можно мошенничать. А почему не утраченный миллион? Взятка, явно, была больше 80 тысяч. Такому человеку в правоохранительных органах работать пожизненно нельзя.
