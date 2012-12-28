В Липецке бывший судебный пристав осуждена за превышение должностных полномочий

Женщина вошла в базу данным под именем своего начальника и сняла ограничения на действия с автомобилем «Фольксваген Туарег».

В Липецке теперь уже бывшего судебного пристава-исполнителя признали виновной в превышении должностных полномочий. Летом 2023 года она сняла ограничения на действия с дорогим автомобилем и его владелец тут же продал машину.«В июле 2023 года судебный пристав-исполнитель территориального отдела, воспользовавшись отсутствием на рабочем месте заместителя начальника отдела, вошла от ее имени в программный комплекс «Автоматизированная информационная система федеральной службы судебных приставов России» и, не имея полномочий, вынесла от лица руководителя постановление об отмене запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля «Фольксваген Туарег», наложенного по исполнительному производству о взыскании с должника 1,2 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.«Это позволило продать автомобиль. В результате противоправных действий пристава имущество, на которое могло быть обращено взыскание, было утрачено. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств вины должностного лица, что позволило суду вынести обвинительный приговор», — добавили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.По решению суда женщина отделалась штрафом в 80 тысяч рублей, также ей запрещено два года занимать должности в правоохранительных органах и осуществлять функции представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия.