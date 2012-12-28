Бывшая заведующая детским садом №5 отправилась в колонию на 3,5 года за хищение почти 1,5 миллиона рублей
В Липецке бывший судебный пристав осуждена за превышение должностных полномочий
Женщина вошла в базу данным под именем своего начальника и сняла ограничения на действия с автомобилем «Фольксваген Туарег».
«В июле 2023 года судебный пристав-исполнитель территориального отдела, воспользовавшись отсутствием на рабочем месте заместителя начальника отдела, вошла от ее имени в программный комплекс «Автоматизированная информационная система федеральной службы судебных приставов России» и, не имея полномочий, вынесла от лица руководителя постановление об отмене запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля «Фольксваген Туарег», наложенного по исполнительному производству о взыскании с должника 1,2 миллиона рублей», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
«Это позволило продать автомобиль. В результате противоправных действий пристава имущество, на которое могло быть обращено взыскание, было утрачено. Следователем регионального СК России собрано достаточно доказательств вины должностного лица, что позволило суду вынести обвинительный приговор», — добавили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
По решению суда женщина отделалась штрафом в 80 тысяч рублей, также ей запрещено два года занимать должности в правоохранительных органах и осуществлять функции представителя власти, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия.
Комментарии (6)