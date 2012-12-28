Все новости
Без него его делили: сын погибшего участника СВО заявил о фиктивном браке отца
Общество
В Липецкую область возвращаются морозы
Погода в Липецке
Ревнивец разбил окно и устроил погром в квартире соседки соперника
Происшествия
36-летний мужчина нашёл в подъезде телефон и теперь ему грозит до пяти лет колонии
Происшествия
Прокладке канализации в частном секторе Липецка мешают рельеф местности и скудость бюджета
Общество
Дважды вице-мэр Липецка возглавила городской историко-культурный музей
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Общество
С белой «Весты» убрали пакет с мусором, но она по-прежнему припаркована на контейнерной площадке
Общество
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
Двоих мальчиков весом около килограмма доставили в новом реанимобиле на операции
Общество
34-летний липчанин отправил мошенникам «из налоговой» 888 тысяч рублей
Происшествия
В поликлинике обнаружили превышение паров ртути в несколько раз: дело о попытке убийства ушло в суд
Происшествия
Минстрой РФ нашел средства на замену водопровода и канализации в Военном городке
Общество
Пьяный липчанин ударил незнакомца: тот упал и ударился головой об асфальт
Происшествия
Впадину от Центрального рынка к улице Циолковского почистят вручную
Общество
Жители «Взлетного»: «нас заперли»
Общество
Два ДТП затормозили движение по улице Зои Космодемьянской у площади Мира
Происшествия
«Сотрудница соцзащиты» забрала для замены купюр 370 000 рублей
Происшествия
Происшествия
181
36 минут назад

«Сотрудница соцзащиты» забрала для замены купюр 370 000 рублей

Но мошенницу вычислили и осудили. Деньги придётся вернуть. 

Октябрьский суд Липецка приговорил к полутора годам колонии общего режима мошенницу, действующую под видом «сотрудницы соцзащиты».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 18 декабря 2024 года женщина по заданию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, направилась за деньгами к обманутой телефонными мошенниками женщине. Та уже ждала «сотрудника социальной защиты», который должен был прийти к ней для замены денег на купюры нового образца.

В квартире обманутая передала женщине-курьеру 370 000 рублей для замены. Та оставила себе 25 000 рублей в качестве вознаграждения, остальные перевела сообщнику.

Но курьера вычислили. В счет возмещения ущерба к моменту вынесения приговора женщина уже перечислила потерпевшей 13 756 рублей, а ещё 356 244 рублей были взысканы с неё по решению суда.
мошенничество
