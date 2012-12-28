«Сотрудница соцзащиты» забрала для замены купюр 370 000 рублей

Но мошенницу вычислили и осудили. Деньги придётся вернуть.

Октябрьский суд Липецка приговорил к полутора годам колонии общего режима мошенницу, действующую под видом «сотрудницы соцзащиты».Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 18 декабря 2024 года женщина по заданию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, направилась за деньгами к обманутой телефонными мошенниками женщине. Та уже ждала «сотрудника социальной защиты», который должен был прийти к ней для замены денег на купюры нового образца.В квартире обманутая передала женщине-курьеру 370 000 рублей для замены. Та оставила себе 25 000 рублей в качестве вознаграждения, остальные перевела сообщнику.Но курьера вычислили. В счет возмещения ущерба к моменту вынесения приговора женщина уже перечислила потерпевшей 13 756 рублей, а ещё 356 244 рублей были взысканы с неё по решению суда.