Фонд «Милосердие» предлагает активным жителям реализовать социальные проекты

С 22 января открыт прием заявок для участия в конкурсном отборе программы поддержки социальных инициатив «Стальное дерево».

Их принимает благотворительный фонд «Милосердие» на онлайн платформе программы: https://stalnoe-derevo.ru/

На получение грантов для воплощения общественно полезных идей могут рассчитывать жители Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края. Сбор инициатив продлится до 28 февраля.

В приоритете 2026 года будут проекты в сфере культуры и просвещения. Они должны помогать укреплению социального единства и межрегиональных связей, сохранению нематериального культурного наследия регионов и народных традиций местных сообществ.

«Программа «Стальное дерево» в этом году стартует уже десятый раз, и за это время на гранты направлено свыше 144 млн рублей, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – За десятилетие победителями стали 520 жителей трех федеральных округов России. Мы уверены, что в юбилейном для программы году вырастет число участников конкурсного отбора, а их идеи будут еще более яркими и востребованными».

Победителей 2026 года объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественников, журналистов, представителей муниципалитетов, бизнеса и фонда.

В этом году изменена система выделения грантов. Для соискателей доступны две категории. Базовая - предусматривает суммы до 500 тыс. рублей. Повышенная категория с размером гранта до 1 млн рублей доступна для сложных проектов, которые реализуются на условиях софинансирования. Такую поддержку может получить конкурсант с подтвержденным личным опытом реализации социальных проектов или привлекший в свою команду партнера с необходимыми навыками.

Все грантополучатели должны завершить проектные работы не позднее, чем за девять месяцев.

Социальная реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»







