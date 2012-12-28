Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Гангрена поразила половые органы и промежность: за жизнь мужчины боролись больше месяца
Здоровье
48-летнего мужчину посадили на 19 лет за издевательства над сыном-подростком
Происшествия
Опознана погибшая в аварии на трассе «Дон»
Происшествия
Врача-депутата оштрафовали на 300 000 рублей за фальсификацию медицинских документов
Общество
96 операторов газовых котельных были лишены всех трудовых гарантий
Общество
51-летний липчанин вырубил знакомого киянкой и украл 1,3 миллиона рублей
Происшествия
Ничего святого: на Крещение в соборе украли телефон
Происшествия
Задержки рейсов маршрута №324 происходят из-за нехватки водителей
Общество
Частные коммунальные сети на Фрунзе дали течь
Общество
Липецкая вечЁрка: жуткое ДТП, выдуманный «маньяк» и гангрена
Общество
Читать все
«Детям, идущим в школу и садик, теперь дышать газом с дороги?»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
ИИ довёл до статьи
Общество
Новую школу в «Елецком» возглавил депутат Липецкого горсовета Кирилл Иванов
Общество
Работавшая в сетевом магазине на нескольких должностях липчанка добилась выплаты компенсации
Общество
На мосту Плехановского спуска устанавливают чугунную ограду
Общество
У 45-летнего мужчины нашли пневматическую винтовку и конфисковали её
Происшествия
Региональный министр финансов вот-вот избавится от приставки и. о.
Общество
Осужденный за пьяную езду водитель продал конфискованный в пользу государства «Опель»
Происшествия
Липчанин ударил ножом в живот собутыльника и бросил на морозе без верхней одежды
Происшествия
Читать все
НЛМК Live
65
29 минут назад

Фонд «Милосердие» предлагает активным жителям реализовать социальные проекты

С 22 января открыт прием заявок для участия в конкурсном отборе программы поддержки социальных инициатив «Стальное дерево».

Их принимает благотворительный фонд «Милосердие» на онлайн платформе программы: https://stalnoe-derevo.ru/

На получение грантов для воплощения общественно полезных идей могут рассчитывать жители Липецкой, Свердловской, Белгородской областей и Алтайского края. Сбор инициатив продлится до 28 февраля.

В приоритете 2026 года будут проекты в сфере культуры и просвещения. Они должны помогать укреплению социального единства и межрегиональных связей, сохранению нематериального культурного наследия регионов и народных традиций местных сообществ.

«Программа «Стальное дерево» в этом году стартует уже десятый раз, и за это время на гранты направлено свыше 144 млн рублей, - отметила исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – За десятилетие победителями стали 520 жителей трех федеральных округов России. Мы уверены, что в юбилейном для программы году вырастет число участников конкурсного отбора, а их идеи будут еще более яркими и востребованными».

Победителей 2026 года объявят в мае после очной защиты проектов с участием общественников, журналистов, представителей муниципалитетов, бизнеса и фонда.

В этом году изменена система выделения грантов. Для соискателей доступны две категории. Базовая - предусматривает суммы до 500 тыс. рублей. Повышенная категория с размером гранта до 1 млн рублей доступна для сложных проектов, которые реализуются на условиях софинансирования. Такую поддержку может получить конкурсант с подтвержденным личным опытом реализации социальных проектов или привлекший в свою команду партнера с необходимыми навыками.

Все грантополучатели должны завершить проектные работы не позднее, чем за девять месяцев.

Социальная реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»






Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить