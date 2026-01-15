На улице Павлика Морозова горел жилой дом

А на федеральной трассе фура.

Днем 14 января в Грязях на улице Павлика Морозова загорелся жилой деревянный дом. Огонь уничтожил внутреннюю отделку, имущество и частично потолок дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Еще один частный дом горел в деревне Екатериновка Елецкого округа. Здесь уничтожена отделка и вещи на 10 квадратных метрах дома.Тем же утром в Задонском округе на трассе Орел-Тамбов у поворота к селу Рогожино загорелось колесо грузовика «ДАФ».Вечером в деревне Луговая Измалковского округа сгорела кровля надворной постройки. А в поселке Северный Рудник на улице Кузьминской загорелись вещи на четырех квадратных метрах в квартире в трёхэтажного дома.Уже ночью в селе Куликово Усманского округа сгорел гараж, а в 17-этажном доме на улице Московской в Липецке произошло задымление из-за подгоревшей пищи.