Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
На улице Павлика Морозова горел жилой дом
А на федеральной трассе фура.
Еще один частный дом горел в деревне Екатериновка Елецкого округа. Здесь уничтожена отделка и вещи на 10 квадратных метрах дома.
Тем же утром в Задонском округе на трассе Орел-Тамбов у поворота к селу Рогожино загорелось колесо грузовика «ДАФ».
Вечером в деревне Луговая Измалковского округа сгорела кровля надворной постройки. А в поселке Северный Рудник на улице Кузьминской загорелись вещи на четырех квадратных метрах в квартире в трёхэтажного дома.
Уже ночью в селе Куликово Усманского округа сгорел гараж, а в 17-этажном доме на улице Московской в Липецке произошло задымление из-за подгоревшей пищи.
