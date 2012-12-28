Все новости
Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Происшествия
Напротив детской поликлиники умер 76-летний мужчина
Происшествия
Липчанин замёрз насмерть
Происшествия
Машина скорой помощи получила повреждения во время налета на Елец
Происшествия
Липецкая вечЁрка: итоги новогодних каникул, резкое похолодание и взрыв на Стаханова
Общество
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
Происшествия
В вытащенную из кювета машину врезался другой автомобиль
Происшествия
«Регулярно сидим без света, лифта и замерзаем, а подъезды изрисованы свастикой»
Общество
В Липецке оштрафуют выгрузившего холодильник рядом с пустым мусорным бункером
Общество
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Из-за морозов на городские маршруты не вышли 10 автобусов
Общество
Пациент оскорбил офтальмолога и получил штраф
Происшествия
Липчане стали реже жаловаться на неубранный снег в микрорайонах
Общество
Потеплее одеться и вспомнить молодость
Общество
Дело стрелка с Бехтеева передано в суд
Происшествия
Разбитые в Ельце при налете БПЛА окна начали закрывать еще ночью
Происшествия
44-летний мужчина выпал с пятого этажа
Происшествия
Странное совпадение: в доме №11 на проспекте Мира ночью разыгрались сразу две трагедии
Происшествия
За первый рабочий день 27 человек решили обанкротиться
Общество
На 11 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В России
18
15 минут назад

Средняя доходность вкладов опустилась ниже 14,5% годовых

Средняя доходность банковских вкладов на сроки от трех до 12 месяцев в России опустилась ниже 14,5% годовых, показывают данные сайтов десяти крупнейших кредитных организаций, которые изучили «Известия». По информации Центробанка, аналогичные низкие значения наблюдались в последний раз в декабре 2023 года, когда ключевая ставка также находилась на уровне 16%.

В январе 2025 года средние ставки по депозитам достигали 21,2%, подсчитали «Известия». За год показатель снизился примерно на 6,7 п.п., тогда как ключевая ставка за тот же период упала лишь на 5 п.п.

«В начале прошлого года банки нередко предлагали депозиты выше ключевой ставки как акцию в условиях высокой конкуренции за клиентов и ожидания дальнейшего роста ставки ЦБ», — пояснил глава продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Илья Васильков.

Сейчас кредитные организации перестраивают ставки с расчетом на дальнейшее снижение ключевой, отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют банка Виталий Костюкевич. В связи с этим рынок делает упор на короткие депозиты — банки не рассчитывают, что ключевая ставка сохранится на текущем уровне даже в течение полугода.

По данным «Известий», трехмесячные вклады сейчас дают в среднем около 15,3% годовых, на шесть месяцев — 14,6%, а годовые депозиты приносят примерно 13,5% годовых.

К концу 2026 года ключевая ставка может опуститься до 12–13%, а средние доходности краткосрочных вкладов — до 10–12%, прогнозирует аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
