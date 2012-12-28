Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Средняя доходность вкладов опустилась ниже 14,5% годовых
В январе 2025 года средние ставки по депозитам достигали 21,2%, подсчитали «Известия». За год показатель снизился примерно на 6,7 п.п., тогда как ключевая ставка за тот же период упала лишь на 5 п.п.
«В начале прошлого года банки нередко предлагали депозиты выше ключевой ставки как акцию в условиях высокой конкуренции за клиентов и ожидания дальнейшего роста ставки ЦБ», — пояснил глава продукта «Вклады» финансового маркетплейса «Сравни» Илья Васильков.
Сейчас кредитные организации перестраивают ставки с расчетом на дальнейшее снижение ключевой, отметил директор департамента розничных продуктов Абсолют банка Виталий Костюкевич. В связи с этим рынок делает упор на короткие депозиты — банки не рассчитывают, что ключевая ставка сохранится на текущем уровне даже в течение полугода.
По данным «Известий», трехмесячные вклады сейчас дают в среднем около 15,3% годовых, на шесть месяцев — 14,6%, а годовые депозиты приносят примерно 13,5% годовых.
К концу 2026 года ключевая ставка может опуститься до 12–13%, а средние доходности краткосрочных вкладов — до 10–12%, прогнозирует аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
